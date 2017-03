Sorelle fiction / Commento puntata 9 marzo e anticipazioni: una storia interessante e diversa dal solito

SORELLA FICTION, ANTICIPAZIONI E COMMENTO PRIMA PUNTATA - Ieri sera giovedì 9 marzo 2017 è andata in onda la prima puntata di "Sorelle", nuova fiction della Rai che vede protagoniste indiscusse Anna Valle e Ana Caterina Morariu. La storia vede le vicende delle sorelle Chiara ed Elena: la prima una avvocatessa di successo, la seconda una scapestrata insegnante di arte al liceo. Elena ha tre figli, i quali sono ormai abituati all'assenza della madre e alle sue stranezze: in modo particolare la donna sembra sparire molto spesso per diversi giorni. Questa volta però la questione è diversa: i figli non sentono la madre da una settimana e vi sono alcuni episodi piuttosto strani che iniziano a mettere in guardia sia Chiara sia la nonna Antonia. Questa fiction di certo tratta di vicende delicate e drammatiche, quindi non delle solite storie allegre e leggere, adatte ad un vasto pubblico. Quindi i telespettatori si affezioneranno, come sempre accade, ai personaggi? E soprattutto, riuscirà a suscitare interesse e suspance? Di certo il ritrovamento del corpo di Elena a fine puntata ha scosso molto gli animi e porterà molti a continuare a vedere come proseguono le vicende. La donna si sarà suicidata o c'è sotto dell'altro? Intanto il prossimo appuntamento è giovedì prossimo 16 marzo, sempre su Rai 1.

