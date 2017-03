Standing Ovation / Anticipazioni e diretta semifinale 10 marzo: ospiti Giusy Ferreri, Raf e Al Bano

STANDING OVATION, ANTICIPAZIONI SEMIFINALE 10 MARZO: CHI VERRÀ ELIMINATO? - Stasera, venerdì 10 marzo 2017, a partire dalle 21.10 circa, andrà in onda la semifinale di Standing Ovation. Il programma sarà nuovamente condotto da Antonella Clerici sulla rete ammiraglia di Casa Rai con Nek, Loredana Bertè e Romina Power presenti in giuria. A concorrere sono rimaste solo sei coppie e la tensione è tangibile. La terza puntata ha visto trionfare la coppia formata da Aurora ed Omar e, a decretare il successo del precedente appuntamento ci ha anche pensato Gigi D’Alessio così come Paolo Bonolis, ospiti della conduttrice. Cosa succederà stasera? Dopo le parole molti forti di Luigi Maisto ai danni della Bertè, la produzione del programma prenderà qualche provvedimento? Emanuele, figlio dell’uomo, risultata essere molto amato dai fan della trasmissione musicale e quindi, eliminarli sarebbe sicuramente un punto a sfavore del format. Le coppie rimaste in gioco sono: Angelica e sua mamma Stefania, Aurora e il suo papà Omar, Maria e il suo papà Ernesto, Elsa e il papà Stefano, Daniele e la mamma Eleonora, Alessia e il papà Mario e infine, Emanuele e il papà Luigi. Durante il corso del primo appuntamento sono stati eliminati Giulia e Giovanna, mentre la seconda ha visto l’eliminazione di Valerio e Fabiola e, in ultimo Joao e mamma Sabrina sono stati gli eliminati della terza puntata.

STANDING OVATION, ANTICIPAZIONI SEMIFINALE 10 MARZO: AL BANO, GIUSY FERRERI E RAF OSPITI - Quali saranno gli ospiti della semifinale di Standing Ovation in onda stasera, venerdì 10 marzo 2017, a partire dalle 21.10 sull'ammiraglia di Casa Rai? Antonella Clerici ospiterà in studio un terzetto da "urlo" e, due cantanti su tre sono reduci anche dall'ultimo Festival di Sanremo 2017. Al Bano, Giusy Ferreri e Raf si avvicenderanno sul palco per deliziare il pubblico del programma con i loro successi. Dopo Sanremo, ritroveremo Al Bano con la sua potente "Di rose e di spine". Il cantante di Cellino San Marco, arriverà da Antonella Clerici per duettare con i genitori-figli in gara: quale sarà il brano prescelto per l'esibizione? Dopo Al Bano sarà il turno di Giusy Ferreri, l'artista che ha partecipato al Festival con "Fa Talmente male" ha appena pubblicato un disco di inediti dal titolo "Girotondo" con una dedica speciale al primo figlio in arrivo. In ultimo, l'atmosfera diventerà romanticissima con le bellissime sonorità proposte da Raf. Il cantante duetterà con i protagonisti rimasti in gara così come gli altri interpreti. Tutti pronti per una nuova Standing Ovation?

STANDING OVATION, ANTICIPAZIONI SEMIFINALE 10 MARZO: PROVVEDIMENTI PER LUIGI? - E' tutto pronto per la semifinale di Standing Ovation, il programma condotto da Antonella Clerici sulla rete ammiraglia di Casa Rai al venerdì sera. In giuria abbiamo trovato una "severissima" Loredana Bertè insieme a Nek e Romina Power. L'istrionica cantante durante il corso dell'ultima puntata ha anche criticato fortemente l'interpretazione del piccolo Emanuele Doria dopo aver cantato "Napule è": "L'avete massacrata!", ha chiosato e, per tutta risposta il padre del ragazzino ha affermato: "Tu sei massacrata dalla natura", per poi cercare di metterci una pezza affermando: "Sei una grande!". Questo insulto è apparso eccessivo, fuori luogo e maleducato ma, nonostante il popolo della rete abbia fortemente chiesto l'espulsione della coppia di napoletani in gara, a quanto pare non accadrà. Per rockol.it però, la motivazione potrebbe essere la seguente: "Quali siano le ragioni di questa decisione (che, ripeto, non è ufficiale, almeno per ora) posso solo ipotizzarle: la più probabile è che la produzione consideri importante per il programma la permanenza in gara della coppia papà-bambino Maisto, perché il piccolo Emanuele, neomelodico adulto in miniatura, con tutto il suo repertorio di gesti e mossette, è una potenziale calamita di televoti (e i televoti generano reddito alla RAI)". Staremo a vedere cosa succederà questa sera, venerdì 10 marzo 2017 quando, a partire dalle 21.10 circa, si apriranno i battenti della penultima puntata di Standing Ovation.

