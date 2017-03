THE BLACKLIST: REDEMPTION/ Anticipazioni, al via lo spinoff con Terry O'Quinn: Tom in missione con Scottie!

THE BLACKLIST: REDEMPTION, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 10 MARZO 2017: LA SERIE - Sbarca in Italia, nella prima serata di Fox Crime di oggi, venerdì 10 marzo 2017, la serie The Blacklist: Redemption, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il primo episodio, intitolato "Leland Bray". Lo show è uno spinoff del conosciutissimo The Blacklist, con protagonista il magistrale James Spader. In questo caso, la star sarà invece Famke Janssen, che abbiamo conosciuto nella terza stagione della serie madre e che rivedremo nei panni di Susan Scott Hargrave, conosciuta come Scottie. La donna è alla guida della Halcyon Aegis, una società privata e militare. Al suo fianco il più conosciuto Tom Keen, interpretato da Ryan Eggold, e che non è altri che il figlio di Scottie. Ovviamente la donna è all'oscuro della verità sul suo conto, dato che in passato le hanno detto che il suo bambino non era sopravvissuto. Tutto questo non ha fatto altro che farla sprofondare in un forte dolore, nonostante sia abituata a nascondere al meglio le proprie emozioni. Al loro fianco rivedremo qualche volto noto come Edi Gathegi nel suolo del crudele Solomon, Adrian Martinez nei panni del brillante informatico Dumont, e Tawny Cypress nel ruolo di Nez Rowan, una spietata mercenaria. Avremo modo di conoscere quindi molto di più anche del passato del nostro Tom, conoscendo per la prima volta Howard, interpretato a Terry O'Quinn, e padre del protagonista, nonché fondatorre della Halcyon Aegis. L'attore ha scalato in realtà il successo grazie alla sua interpretazione di John Lock nella serie culto Lost. Liz, ovvero Megan Boone, sarà presente come guest star. Per seguire tutti gli aggiornamenti sulla serie, sarà possibile conoscere tante informazioni e news sulla pagina ufficciale Facebook di The Blacklist: Redempion, disponibile a questo indirizzo.

THE BLACKLIST: REDEMPTION, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 10 MARZO 2017: LA TRAMA - Tom inizia una missione sotto copertura molto pericolosa e per portarla a termine dovrà affiancarsi a Scottie. Quest'ultima lo introdurrà nella sua brillante e segreta organizzazione di mercenari, che in passato ha conquistato un posto nella lista nera di Red. Il compito della Alcyon Aegis è di portare a termine compiti per conto del governo, prroblemi che per le alte sfere dello stato sono troppo pericolosi da gestire. Intanto, Tom raggiungerà New York per discutere riguardo ai beni del padre e rimarrà sconvolto nell'apprendere che in realtà è ancora vivo. Ha finto la sua morte per sfuggire al proprio passato ed ora, è pronto ad accoglierlo all'interno delle sue fila mercenarie. Il loro primo compito sarà ritrovare un agente della CIA che è stato rapito.

