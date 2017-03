THE DETOUR/ Anticipazioni, al via la serie con Jason Jones: un lungo viaggio pieno di peripezie per i Parker

THE DETOUR, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 10 MARZO 2017: LA SERIE - Al via nella prima serata di Joi di oggi, venerdì 10 marzo 2017, la serie comedy di successo The Detour, in prima Tv assoluta. Andrà in onda l'episodio pilota, dal titolo "Si parte". Trasmessa dalla TBS in madre patria, lo show è stato rinnovato per una seconda stagione a soli cinque giorni dal debutto in America. Creata da Jason Jones con la moglie Samantha Bee, la trama si ispira alla loro esperienza personale come genitori di due figli alle prese con le vacanze di famiglia. I protagonisti saranno quindi Nate, che interpreterà se stesso, e Robin, dietro cui troviamo il volto di Natalie Zea. I figli Jared e Delilah verranno invece interpretati rispettivamente da Liam Carroll e Ashley Gerasimovich. Ovviamente la famiglia dovrà affrontare mille peripezie, mentre si spostano in auto da Syracuse a Fort Lauderdale. Una struttura quindi collaudata, soprattutto per quanto riguarda la cinematografia, e tema molto amato dai telespettatori d'oltreoceano. I protagonisti infatti avranno modo di incontrare diverse persone bizzarre lungo il loro tragitto, una visione che rievoca molto Rat Race e volendo anche il più accreditato Thelma e Louise. Non è un caso inoltre che la Zea sia stata scelta per interpretare Robin, grazie ad un curriculum brillante che l'ha vista in ruoli ricorrenti nei drama e soap opera, come Passions. In The Detour mostrerà invece il lato pià comico della sua personalità, strutturando un personaggio inedito per le sue corde. Un cast solido, dunque, che più di una volta ha fatto dubitare la critica della sua adattazione per il piccolo schermo. La trama, infatti, sembrava più appropriata per un film di Will Ferrell, piuttosto che per una sitcom in stile family.

THE DETOUR, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 10 MARZO 2017, EPISODIO 1 "SI PARTE!" - Dopo aver guidato il furgone verso una fossa, la famiglia è costretta a fermarsi una notte per le dovute riparazioni. I Parker decidono di alloggiare in un hotel che si trova nelle vicinanze, il Swift State Suites. Che cos'altro potrebbe andare storto? Nate verrà fermato successivamente per guida in stato di ubriachezza, nonostante non abbia bevuto un solo bicchiere. Una volta chiarito il fraintendimento, i Parker sceglieranno di fermarsi per il pranzo in un ristorante che si trova lungo la strada, in cui inevitabilmente dovranno affrontare situazioni al limite dell'imbarazzante. Purtroppo, i ragazzini verranno colpiti da un'intossicazione alimentare a causa del cibo avariato della tavola calda, ma riusciranno a trovare degna accoglienza fra i cittadini del Sud. Ed anche in qualche bicchiere di vodka. Robin acceta in seguito di sposare il Dottor Rob e la moglie russa, ma si rende conto che potrebbe essere un errore.

