THE MIDDLE 8/ Anticipazioni, su Joi la nuova stagione: Axl ha un nuovo amore!

THE MIDDLE 8, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 10 MARZO 2017: LA SERIE - Al via nella prima serata di Joi di oggi, venerdì 10 marzo 2017, la sitcom The Middle 8, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il primo episodio, dal titolo "Aggiungi un posto a tavola!". Continua l'ondata esplosiva della famiglia Heck, con nuove avventure, guai e peripezie per tutti i suoi componenti. Rivedremo tutti i protagonisti principali, ovvero Patriccia Heaton, nei panni di Frankie, Neil Flynn in quelli del marito Mike, e poi i tre figli: Axl (Charlie McDermott); Sue (Eden Sher) e Brick (Atticus Shaffer). Senza dimenticare tutti i personaggi minori, come Alphonso McAuley nel ruolo di Hutch, il migliore amico di Axl, Sean O'Bryan nei panni di Ron, uno dei vicini degli Heck e nemico-amico della famiglia. Nell'ottava stagione vedremo anche dei volti nuovi come guest star, fra cui Gia Mantegna, John Cullum, Marsha Mason e Norm Macdonald. L'ottavo capitolo seguirà la scia dei precedenti, con 23 nuovi episodi incentrati sulla famiglia disfunzionale più pazza di Orson, nell'Indiana. In particolare, vedremo Frankie e Mike entusiasti per essere finalmente parte della vita sentimentale di Axl. Il ragazzo ha trovato finalmente l'amore con April, che verrà interpretata dalla giovane attrice Evie Thompson. La famiglia rimarrà tuttavia molto sorpresa quando la ragazza mostrerà un preciso tratto della sua personalità. Con Sue come probabile e futura cognata, April di sicuro non potrà essere meno bizzarra. E proprio Sue deciderà di compiere degli importanti cambiamenti nella sua vita, come è accaduto nei pilot delle ultime stagioni. Ha deciso infatti che vuole laurearsi in una disciplina molto particolare: riuscirà a gestire il tutto senza rendersi protagonista di nuove gaffes? E che dire di Brick, che ormai abbiamo accompagnato in tante fasi della sua crescita: il più giovane degli Heck inizierà il Liceo ed ora è essenziale cambiare la propria immagine. L'ottava stagione ha apparecchiato una tavola con diversi punti interessanti ed esilaranti, senza dimenticare le dinamiche comiche fra i due genitori. Anche Frankie dovrà apportare dei cambiamenti nella sua vita e a Mike spetterà il compito di rimanere al passo. I due raggiungeranno inoltre un traguardo importante che li riguarda da vicino, collegato ad uno dei due figli. Non ci resta che scoprire di che cosa si tratta e seguire tutti gli aggiornamenti e le news della serie, visitando la pagina ufficiale Facebook di The Middle 8, disponibile a questo indirizzo.

THE MIDDLE 8, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 10 MARZO 2017, EPISODIO 1 "AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA!" - E' ormai finita l'estate e per i fratelli Heck vuol dire iniziare una nuova parentesi della loro vita. Dopo aver vissuto un primo anno al college molto particolare, Sue sembra avere ora le idee molto chiare riguardo al suo futuro. La ragazza ha infatti realizzato di voler diventare un'attrice di teatro ed è convinta che la sua forte mimica le permetterà di assumere qualsiasi tipo di ruolo con successo. Ovviamente, dovrà stare attenta a non finire in qualcuna delle situazioni imbarazzanti che solo lei è in grado di ricreare. Axl stupirà invece la famiglia quando tornerà a casa con un nuovo amore: April. Il ragazzo ne sarà entusiasta ed anche gli Heck, data la sofferenza che il primogenito ha provato alla fine della sua relazione precedente. Frankie però noterà che April non è proprio così brillante come sembrava all'inizio. Per riuscire ad aiutarla ad integrarsi in famiglia, Frankie deciderà inoltre di organizzare una cena, ma non andrà come previsto. Sue inviterà anche i suoi amici, Jeremy e Cindy, e questo darà modo alla madre di capire che presto non avrà più la possibilità di avere tutti i figli alla propria tavola.

