THE SCORE/ Su Iris il film con Robert De Niro e Marlon Brando (oggi, 10 marzo 2017)

THE SCORE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 10 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - The score, il film in onda su Iris oggi, venerdì 10 marzo 2017 alle ore 21.00. Per il ciclo Friday in action su Iris, va in onda il film thriller The Score (2001). La regia è stata curata da Frank Oz e nel cast figurano Robert De Niro (che veste i panni di Nick Wells), Edward Norton che interpreta Jack Teller, Angela Bassett (Diane) e Marlon Brando (che recita nel ruolo di Max). Marlon Brando (1924-2004) morì pochi anni dopo aver completato le riprese di questo film, che di fatto è l'ultimo che lui abbia girato. Sul set però, le cose non furono affatto facili. Il regista Frank Oz era stato anche il doppiatore di uno dei più noti personaggi dei Muppets, Miss Piggy. Brando così si divertiva a prenderlo in giro chiamandolo "Piggy". La convivenza tra i due divenne talmente difficoltosa che alla fine OZ chiese a De Niro di essere lui a dirigere Brando al posto suo. Questo è il primo e unico film in cui Marlon Brando e Robert de Niro, due mostri sacri del cinema di Hollywood, recitano insieme. Curiosamente i due hanno vinto entrambe un Oscar per avere interpretato lo stesso personaggio, don Vito Corleone, di cui Brando vestì i panni ne Il Padrino (1972), e De Niro ne Il padrino parte seconda (1974). Marlon brando animò decisamente il set di The Score, d'altro canto i suoi capricci e le sue bizze sono leggendari fin da quando era giovane. Pare ad esempio che durante le pause fosse solito andare in giro nudo perché diceva che sul set faceva troppo caldo. Nella scena finale avrebbe dovuto sorridere, ma si rifiutò. Il suo sorriso dovette essere aggiunto con la computer grafica in post produzione. Inoltre amava molto fare scherzi ai suoi colleghi, la sua vittima preferita era De Niro. Ma vediamo in breve la trama del film.

THE SCORE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 10 MARZO 2017: LA TRAMA - Nick ha fatto per tutta la vita il ladro, ma adesso ha una fidanzata che ama, Diane, gestisce un ristorante ed ha intenzione di condurre una vita normale. Questo almeno finché nella sua vita non ricompare un suo vecchio complice, Max, che gli propone il furto del secolo. Si tratta di rubare uno scettro di inestimabile valore, che è stato nascosto nella gamba di un pianoforte fermo alla dogana. Nick accetta di fare questo ultimo colpo con l'aiuto di Jack, un giovane ladro che ambisce ad eguagliare le gesta di Nick. Jack però fa il doppio gioco, ma non sa che si è messo contro un osso davvero duro.

