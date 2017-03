The Vampire Diaries 8/ Promo per lo speciale che precederà l'ultimo episodio di stagione e di serie

The Vampire Diaries 8 verso il finale: un promo mostra i dettagli sullo speciale. Come andrà a finire? - Ed eccoci al capolinea di The Vampire Diaries 8. La serie tv cult nata sull'onda emotiva e del successo ottenuto dalla saga di Twilight, ha basato il suo successo su un triangolo amoroso fra Elena, la protagonista, e i due fratelli Salvatore. Dopo otto anni di onorato servizio, la serie tv The CW chiuderà i battenti proprio oggi, 10 marzo, con la messa in onda dell'episodio 8x16, l'ultimo di stagione e di serie. Nel finale ritroveremo Nina Dobrev nei panni di Elena, almeno si spera, tornare dal suo sonno profondo e riabbracciare il suo Damon. I due saranno protagonisti di un epico finale che i fan sperano sia lieto dopo anni di tormenti, lacrime e scontri. Ma saranno accontentati? Sul finale di serie si sa davvero poco e al momento abbiamo la strega Bonnie data per morta, Stefan tornato umano e quindi sempre sull'orlo della morte, Caroline finalmente sposa del suo amato vampiro e Damon? L'ex big bad della serie sembra in balia degli eventi e se da una parte soffrirà per via delle condizioni di Bonnie, dall'altra sarà lieto di riabbracciare la sua adorata Elena. Per loro ci sarà davvero il lieto fine chiesto a gran voce dai fan?

The Vampire Diaries 8 verso il finale: un promo mostra i dettagli sullo speciale - Mancano poche ore alla messa in onda dell'ultimo episodio di The Vampire Diaries 8 ma, per fortuna, la rete ha pensato bene di allietare questa funesta giornata con un maxi promo che, però, mostra alcune immagini relative allo speciale. Il finale di stagione e di serie sarà accompagnato da uno speciale di un'ora in cui, tra un'immagine storica ed un'altra, i suoi protagonisti (compresa Nina Dobrev) commenteranno questi otto anni sul set e di storie più o meno credibili. L'arrivo di Stefan a Mystic Falls, la vita di Elena che cambia, la scoperta dei vampiri, morti eccellenti e addii strazianti, otto anni concentrati in uno speciale di un'ora che i fan potrebbero vedere (si spera) su Mediaset Premium che attualmente manda in onda i primi episodi della stagione. Ma come sarà l'addio ai fan? Dolce o amaro? Il mistero rimane e noi non possiamo far altro che guardare e riguardare il promo rilasciato dalla rete, disponibile qui.

