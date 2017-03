The Vampire Diaries/ Paul Wesley è di nuovo single: è finita con Phoebe Tonkin

The Vampire Diaries, Paul Wesley - noto Stefan Salvatore - è di nuovo single: è finita con Phoebe Tonkin - C'è trepidante attesa per l'ultimo episodio di The Vampire Diaries che andrà in onda in America questa sera, intanto proprio su uno dei suoi grandi protagonisti arriva una notizia triste e alquanto inaspettata. Paul Wesley, che nella serie tv interpreta Stefan Salvatore, è tornato single. L'attore e star dello show di CW era fidanzato proprio con un'attrice conosciuta sul set, poi passata allo spin-off The Originals: si tratta di Phoebe Tonkin, ovvero la bella Hayley Marshall. "Sono ancora buoni amici, ma il loro rapporto aveva fatto il suo corso", avrebbe dichiarato una fonte ad E! News. In effetti Paul e Phoebe non si vedono insieme in un'uscita pubblica dallo scorso dicembre, quindi poco prima di festeggiare il Natale insieme in Australia con i parenti dell'attrice. Sa allora sembra che qualcosa sia quindi andato storto. Il 34enne Wesley e la 27enne Tonkin si sono conosciuti e innamorati 4 anni fa. Prima di incontrare Phoebe, Paul aveva sposato l'attrice Torrey DeVitto, dopo averla conosciuta nel 2007 sul set di Killer Movie, poi però nel 2013 è arrivato il divorzio. Purtroppo pare che anche con la Tonkin non sia andata altrettanto bene e ora non resta che attendere le parole dei diretti interessati.

