UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni 10 marzo: Marina cambia idea sul suo matrimonio?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 10 MARZO: MARINA FA UN PASSO INDIETRO? - Fin dal giorno in cui ha accettato la proposta di matrimonio di Roberto, Marina era consapevole della forza dei suoi sentimenti per Matteo. Non a caso i sentimenti di Un posto al sole l'avevano vista scrivere una romantica lettera al personaggio interpretato da Luca Ward anche se tale missiva non era mai arrivata al destinatario. La coppia di ex amanti avrà comunque modo di chiarire i propri sentimenti? Dovremo attendere la puntata di questa sera per assistere ad un nuovo confronto tra loro: dopo avere incontrato per caso Matteo, Marina deciderà di raggiungerlo nel suo appartamento per parlare con lui in maniera schietta e sincera. Si renderà conto di essere ancora innamorata di lui? E se sì, con quali conseguenze? L'autopsia effettuata sul corpo di Antonio purtroppo non risolverà il caso: come temuto da Ornella fin dal primo momento, essa è stata effettuata in maniera troppo frettolosa e non ha confermato le colpe di Luca. Dopo avere appreso questa notizia, Vittorio sarà ancora più preoccupato, in quanto consapevole che il delitto comesso dal poliziotto potrebbe restare impunito. Consapevole del fatto, si renderà conto di essere l'unica persona in grado di smentire la sua versione di quanto accaduto. Ma avrà il coraggio di parlare, rischiando di finire a sua volta in carcere per l'uso di droga. Renato, finalmente sereno dopo l'arresto di Alberto, consiglierà una sfida tra Raffaele e Patrizio riguardo un piatto ucraino. Chi sarà il migliore?

