UNA RAGAZZA A LAS VEGAS/ Su Rai Movie il film con Bruce Willis (oggi, 10 marzo 2017)

UNA RAGAZZA A LAS VEGAS, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 10 MARZO 2017: IL CAST - Una ragazza a Las Vegas, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdi 10 marzo alle ore 21.20. Una pellicola di genere commedia dal titolo originale Lay The Favorite prodotta nel 2012 da una coproduzione americana e britannica dalle case cinematografiche Random House Films, Emmett Furla Films e Likely Story. La regia è di Stephen Frears e nel cast figurano Rebecca Hall, Bruce Willis, Joshua Jackson e Catherine Zeta Jones. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

UNA RAGAZZA A LAS VEGAS, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 10 MARZO 2017: Beth (Rebecca Hall) è una spogliarellista di lap dance molto nota tra i frequentatori del locale in cui si esibisce, ma un giorno stanca di questo suo lavoro decide di dare una svolta alla sua vita. Vola quindi nella splendida Los Angeles per lavorare come cameriera ma qui si imbatte in uomo dal quale riceve una interessante proposta di lavoro. Si tratta di Dink (Bruce Willis), che è un giocatore d’azzardo, molto astuto ed esperto alla ricerca di un’assistente. Dink è sposato con un’affascinante donna di nome Tulip (Catherine Zeta-Jones), che in passato era stata una nota soubrette ma che ora aveva deciso di ritirarsi dalle scene e quindi ha bisogno di una donna che gli stia al fianco in un’impresa che sta tentando di fare. Insieme infatti ad altri giocatori d’azzardo, suoi amici e dei quali si fida ciecamente, nonché ad alcuni bravi matematici, mette su un gruppo con il quale vuole cercare di sbancare i casinò di Las Vegas. Beth, quindi viene, giorno dopo giorno avviata al suo lavoro di assistente ed inizia ad apprendere tutti i trucchi del mestiere, Man mano che la giovane donna conosce questo nuovo mondo rimane sempre più affascinata da questa vita, ma soprattutto inizia ad innamorarsi di Dink grazie e soprattutto ai suoi modi di fare sempre gentili ed amorevoli. Tuttavia però ben presto Beth comprende che la sua vita non può essere al fianco di un uomo sposato, così inizia a frequentare un altro ragazzo. Il suo nome è Jeremy (Joshua Jackson), si tratta di un giornalista che vive a New York e che Beth decide immediatamente di seguire per vivere insieme nonostante il parere di Dink che oramai è come un suo mentore. Qui però Beth si imbatte in un uomo manipolatore e malvagio che la coinvolge suo malgrado in un giro di scommesse illegali.

© Riproduzione Riservata.