UNA VITA/ Anticipazioni puntata 13 marzo: Maria Luisa chiede perdono a Trini

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 13 MARZO: MARIA LUISA E TRINI DI NUOVO UNITE - Dovremo attendere la puntata di Una vita del prossimo lunedì per assistere ad un nuovo dialogo chiarificatore all'interno della famiglia Palacios. Ricordiamo infatti che domani la telenovela spagnola non andrà in onda e lascerà spazio ad Amici di Maria De Filippi. Dopo la morte di Lourdes, Maria Luisa ha trascorso dei giorni difficili ma finalmente capirà che è giunto il momento di andare avanti, dimenticando tutti i problemi causati dalla sua terribile madre. Per questo, dopo avere chiesto perdono a Ramon, la piccola di casa capirà che è giunto il momento di andare avanti, ritornando alla felicità e alla serenità che era diventata una costante prima del ritorno di Lourdes. Affinchè tutto ritorni come un tempo ci sarà bisogno di Trini, che mai se ne sarebbe andata se non fosse stata obbligata dalla sua rivale. Per questo Maria Luisa chiederà scusa alla sua matrigna e le richiederà di tornare a vivere da loro, formando la loro bella famiglia felice di un tempo. Ci saranno parole chiarificatrici anche per Victor, che deciderà di perdonare la sua ex fidanzata. Assisteremo presto ad un loro ritorno di fiamma?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 13 MARZO: COSA VUOLE CALANDA? - La felicità tra Martin e Casilda durerà a lungo nelle prossime puntate di Una vita? La coppia sembra avere buone intenzioni, tanto che l'ex soldato ha voluto fare capire all'amata di essere pronto a dare vita con lei ad una relazione seria e sincera. Lo scialle da lui regalato alla domestica ha rappresentato il simbolo di questo nuovo amore. Eppure l'arrivo di Calanda ad Acacias 38 non sembra promettere nulla di buono per loro. Lo avevamo già capito quando il nuovo personaggio non era stato accolto troppo positivamente dal garzone che aveva faticato a nascondere una certa insofferenza di fronte a lui. Ma la situazione sembrerà destinata a peggiorare quando Calanda parlerà faccia a faccia con l'amico, dicendogli di avere bisogno di un grosso piacere da parte sua. Di cosa si tratterà? Di un nuovo pericolo per il quartiere? Vi invitiamo a tenere sotto controllo questo passaggio che molto presto potrebbe riservare incredibili sorprese, per altro non troppo positive.

