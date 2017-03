UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: Guadalupe scopre che Manuela è morta

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: GUADALUPE SCOPRE LA VERITA' SU MANUELA! - I telespettatori che seguono costantemente le puntate di Una vita sono a conoscenza della grande bugia relativa alle sorti di Manuela e German: la loro famiglia e i loro amici ad Acacias 38 credono che la coppia stia bene e sia riuscita a sfuggire dalle grinfie di Cayetana cominciando una felice esistenza a Cuba. Purtroppo però le cose sono andate ben diversamente e a scoprire questa terribile verità sarà Guadalupe, nelle puntate spagnole della telenovela. La donna avrà un terribile scontro con Ursula, durante il quale la governante in preda alla rabbia confesserà il vero andamento dei fatti rivelando che Manuela e German sono morti. Ne conseguirà un terribile scontro tra le due domestiche che verranno alle mani: sarà Ursula ad avere la meglio, uccidendo Guadalupe con delle forbici. Uscirà così di scena anche un altro personaggio di primo piano di Una vita, ma chi verrà accusato per la sua morte?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 10 MARZO: CAYETANA SCOPRE TERESA? - Sarà un finale di settimana con il botto quello che i telespettatori di Una vita potranno seguire questo pomeriggio su Canale 5. In esso, infatti, Teresa si troverà ancora nell'appartamento di Cayetana dove vedrà una prova schiacciante sullo scambio di identità avvenuto quando erano solo due bambine: la catenina che Teresa aveva regalato alla sua cara amica! Ma proprio mentre sarà immersa in queste ricerche, accadrà qualcosa che potrebbe metterla in grossa difficoltà. Si sentiranno dei rumori, causati dall'arrivo di Cayetana e Ursula. La maestra sarà costretta a correre via in fretta e furia prima di essere scoperta, mentre la governante sospetterà che qualcuno si sia introdotto nell'appartamento durante la loro assenza. Una prova schiacciante le farà pensare proprio alla presenza di Teresa: ma per quale motivo si trovava lì? La resa dei conti tra Cayetana e la sua amica di infanzia si fa giorno dopo giorno più vicina.

