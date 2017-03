UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Desireè Popper è già sposata? Novella 2000 lancia il gossip (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: DESIREE’ POPPER E’ SPOSATA? NOVELLA 2000 LANCIA IL GOSSIP – Non è partita nel migliore dei modi l’avventura di Desireè Popper e Rosa Perrotta sul trono di Uomini e Donne. Le due nuove troniste sono finite subito nel mirino del pubblico che ha cominciato una vera e propria caccia alle streghe con lo scopo di scoprire i segreti delle due nuove protagoniste del programma di Maria De Filippi. La ricerca ha subito dato i suoi frutti. Se, infatti, come ha rivelato Novella 2000, Rosa Perrotta sarebbe fidanzata con il figlio di una ricca famiglia, Desireè Popper sarebbe andata addirittura oltre. A svelare un segreto scottante della 28enne brasiliana che, dopo l’avventura nella casa del Grande Fratello e aver tentato di diventare una naufraga spera di trovare l’amore in tv è sempre Novella 2000. Sul sito del famoso giornale di gossip, infatti, è stato lanciato lo scoop secondo cui la bella Desireè sarebbe sposata. Secondo quanto si legge su Novella 2000, infatti, Desireè Popper sarebbe sposata con un facoltoso imprenditore sessantenne. Se la notizia fosse vera, per la redazione di Uomini e Donne sarebbe davvero un duro colpo. Per il momento, tuttavia, le segnalazioni su Desireè e su Rosa non sono state ancora confermate. L’argomento verrà affrontato nel corso della nuova registrazione del trono classico? In ogni caso, la notizia è già esplosa e i fans sul web sono esplosi chiedendo alla redazione di puntare su ragazze sconosciute e non sulle classiche modelle in cerca di gloria.

