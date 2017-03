UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Rosa Perrotta è già fidanzata? Spunta la prima segnalazione (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: PRIMA SEGNALAZIONE SU ROSA PERROTTA, LA TRONISTA E’ GIA’ FIDANZATA? – Rosa Perrotta è finita subito nel mirino dei fans di Uomini e Donne. La nuova tronista del programma di Maria De Filippi, dopo essere stata accusata di essersi rifatta, è la protagonista della prima segnalazione. La 28enne, con un lavoro nella moda e una laurea conseguita con il massimo dei voti, è arrivata sul trono di Uomini e Donne per trovare il vero amore. “Mi piacciono i ragazzi raffinati ed eleganti. La prima cosa che noto sono gli occhi e il sorriso anche se ho una fissa per i denti. Vorrei trovare un ragazzo di cui potermi fidare a cui potermi affidare, un ragazzo che mi capisca e che mi faccia battere il cuore", ha dichiarato nel video di presentazione Rosa Perrotta. A quanto pare, però, nella vita della nuova tronista ci sarebbe già un uomo. Il fortunato, secondo quanto si legge sul sito di Novella 2000, si chiamerebbe Evaristo e sarebbe il figlio di un’importante famiglia, proprietaria delle pompe di benzina Petrol. «Qua in paese ti conoscono tutti e sanno che sei fidanzata: se ti sei messa d’accordo con il riccone del tuo ragazzo, che figura ci fai?», si legge su Novella 2000 che pubblica il commento di una persona che conoscerebbe Rosa Perrotta. Per il momento si tratta di una segnalazione che non è stata confermata ma già oggi, nella nuova registrazione del trono classico, Maria De Filippi potrebbe affrontare l’argomento. Quale sarà, dunque, la verità? Rosa Perrotta sarà davvero fidanzata o si tratta dell’ennesima segnalazione senza prove?

