UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti, primi screzi da innamorati (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: PRIMI LITIGI PER SONIA LORENZINI ED EMANUELE MAUTI – Primi screzi da innamorati per Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti. La coppia di Uomini e Donne, insieme dallo scorso 16 febbraio, hanno da poco iniziato una convivenza per potersi vivere totalmente. Anche quando c’è l’amore, però, non sempre la convivenza è facile e così, a distanza di quasi un mese dalla tanto discussa scelta, Sonia ed Emanuele hanno bisticciato. Il tutto è avvenuto davanti ai fans durante una diretta su Instagram. I followers, approfittando della diretta, hanno chiesto ad Emanuele cosa delucidazioni sui sentimenti che prova per Sonia Lorenzini. Emanuele, però, ha rivelato di non conoscere il significato della parola amore scatenando la reazione dei fans. Di fronte alle parole del fidanzato, Sonia si è alzata e si è diretta verso un’altra stanza della casa. I fans hanno subito pensato se si fosse offesa per le parole di Emanuele il quale, però, ha ribadito di non aver detto nulla di strano. Tuttavia, prima d’interrompere la diretta, come si legge su Gossip e Tv, Emanuele ha fatto un passo indietro spiegando che se essere innamorati vuole dire non riuscire a vivere senza l’altra persona, allora sì, è davvero innamorato di Sonia. A distanza di quasi un mese dall’inizio della loro storia, dunque, tra Sonia ed Emanuele, nonostante alcuni piccoli screzi, procede tutto a gonfie vele.

© Riproduzione Riservata.