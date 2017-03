UOMINI E DONNE / Anticipazioni registrazione, Giorgia Pisana nel mirino dell’ex: sta mentendo?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: GIORGIA PISANA STA MENTENDO? ECCO LE NUOVE RIVELAZIONI DEL SUO EX - Giorgia Pisana sta prendendo in giro Marco Cartasegna? Proprio in questo momento, i tronisti del trono classico di Uomini e Donne si sono prontamente riuniti presso gli Studi Elios di Roma per registrare le nuovissime dinamiche del trono giovane del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. La corteggiatrice è già tra le preferite del nuovo tronista che, proprio di recente è subentrato in trasmissione prendendo il posto di Manuel Vallicella che, dopo un burrascoso inizio ha deciso di lasciare il suo cammino da tronista per potere ritornare alla vita di tutti i giorni. Proprio di recente, Giorgia era già finita al centro delle critiche per una potenziale bugia che avrebbe detto all'ex modello. La ragazza è stata prontamente criticata dalle altre corteggiatrici presenti in studio per via di una storia finita da appena due settimane. Per le ragazze infatti, la storia tra Giorgia e il suo ex fidanzato non si sarebbe conclusa del tutto ed infatti, proprio il giovane dopo averla vista in puntata, ha pensato bene di condividere in rete un lungo messaggio che proprio Giorgia gli avrebbe spedito. Dalle parole della Pisana emerge ancora del trasporto e, in molti sperano che la corteggiatrice venga "smascherata" nel corso della nuova registrazione di oggi pomeriggio. Dopo questa "segnalazione", il suo ex fidanzato ha deciso di gettare nuova carne al fuoco scrivendo un lunghissimo messaggio sempre su Instagram indirizzato proprio a Giorgia. Il ragazzo accusa la corteggiatrice di essere falsa e bugiarda e di avere tutte le informazioni utili per poterla smascherare definitivamente. Oltre alle nuove dinamiche di Soleil e Luca e le prime esterne delle nuove corteggiatrici, molto probabilmente nel corso della registrazione di oggi pomeriggio ci sarà spazio per Giorgia che, a quanto pare, nasconde qualcosa di molto forte. Secondo il calciatore inoltre, proprio la Pisana avrebbe anche parlato male della trasmissione e di chi ne fa parte: questi piccantissimi messaggi verranno fuori? Cliccate qui per leggere tutte le “accuse”.

© Riproduzione Riservata.