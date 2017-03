UOMINI E DONNE / Anticipazioni registrazione: prime esterne per Desireè e Rosa, Soleil tra Luca e Marco?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE TRONO CLASSICO: PRIME ESTERNE PER DESIRE’ E ROSA, SOLEIL TRA LUCA E MARCO – Oggi, venerdì 10 marzo, Marco Cartasegna, Desireè Popper, Luca Onestini e Rosa Perrotta tornano in studio per registrare una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Si tratta di una registrazione molto attesa e che sta mettendo in ansia Soleil Sorgè che non sa cosa aspettarsi dall’incontro con Luca Onestini. Soleil, infatti, nel corso dell’ultima puntata ha deciso di rinunciare alle esterne con Marco Cartasegna per dimostrare a Luca il suo interesse. Il gesto della corteggiatrice, però, non è bastato perché l’ex corteggiatore di Clarissa Marchese continua a non fidarsi. Luca, infatti, non gradisce le belle parole che Soleil spende per Luca e, soprattutto, le amicizie famose della sua corteggiatrice che vanta già diverse esperienze nel mondo dello spettacolo. Nel corso di una diretta su Instagram, Soleil ha confessato ai fans di essere ansiosa per la nuova registrazione. Sarà a causa di un’esterna con Marco Cartasegna che potrebbe far infuriare Luca Onestini? C’è molta attesa, poi, anche per le prime esterne delle nuove troniste di Uomini e Donne, Desireè Popper e Rosa Perrotta. Dopo la puntata della presentazione ufficiale, per le due nuove protagoniste del programma di Maria De Filippi è arrivato il momento di cominciare a conoscere davvero i propri corteggiatori. La maggioranza dei ragazzi giunti in studio per l’appuntamento al buio si è dichiarato per Desireè che, con la sua semplicità e il suo splendido sorriso ha conquistato tutti. Sarà ancora così o qualcuno avrà già cambiato idea?

