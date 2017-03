UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani e Tina Cipollari non si sopportano davvero (Trono over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI E TINA CIPOLLARI NON SI SOPPORTANO DAVVERO – Sono ormai diventati famosi i siparietti tra Gemma Galgani e Tina Cipollari nelle puntate del trono over di Uomini e Donne. La dama e la bionda opinionista sono spesso protagoniste di accesi battibecchi durante i quali non se le mandano a dire. Molti fans del trono over sono convinti che le discussioni tra Tina e Gemma siano studiate a tavoline e che le due signore bionde seguano un copione. In realtà, tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non scorre davvero buon sangue. Colpa delle continue voci di crisi tra Tina e il marito Chicco Nalli. Secondo quanto riporta sul settimanale Novella 2000, Tina Cipollari sarebbe convinta che a diffondere le voci su una sua presunta crisi con il marito sia proprio Gemma Galgani, gelosa del rapporto che la bionda opinionista ha ormai instaurato con Giorgio Manetti. “Con Chicco va tutto bene, i figli crescono e sono la mia gioia. Devono smettere di dire che tra me e Chicco c’è crisi! Chi mette in giro queste voci? Se lo becco, lo faccio correre!”, ha dichiarato la Cipollari al settimanale Nuovo Tv. Nessun’ombra, dunque, nella vita privata di Tina Cipollari. Al contrario, invece, Gemma Galgani non riesce a trovare pace in amore dopo il suo addio a Giorgio Manetti.

