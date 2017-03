UOMINI E DONNE / Gossip: le speranze di Sonia Lorenzini e Karina Cascella, Claudio e Mario torneranno insieme?

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS: ECCO COSA PENSANO SONIA LORENZINI E KARINA CASCELLA SULLA ROTTURA TRA CLAUDIO SONA E MARIO SERPA - Dietro la rottura tra Mario Serpa e Claudio Sona, in molti hanno espresso più di una opinione. Ultimamente, è finita nell'occhio del ciclone social anche l’ultima coppia formatasi durante il trono classico di Uomini e Donne, Emanuele Mauti e Sonia Lorenzini. Secondo il popolo della rete, lo sportivo avrebbe offeso i fan dei "Clario" pronunciando durante una diretta di Instagram, una frase molto offensiva. Sul blog di Isa&Chia però, i due ragazzi hanno avuto modo di spiegare la faccenda in maniera indubbiamente più dettagliata. "Sicuramente non ho utilizzato una parola corretta, né adatta ad una circostanza pubblica come può essere una diretta su Instagram, ma innanzitutto volevo precisare che non era assolutamente riferita a Mario e Claudio, ma ai fan che ci stavano offendendo da parecchi minuti con commenti decisamente pesanti", ha affermato Emanuele per poi ribadire che il suo tono fosse pienamente scherzoso e non offensivo. Sonia Lorenzini si è schierata a favore del fidanzato affermando: "Comunque volevo dire un’ultima cosa che fa sorridere: gli stessi gay tra di loro si chiamano ‘froc*’ o ‘culatton*’ in modo scherzoso. Quindi il discorso è proprio come vengono dette determinate cose e in quale contesto". Sonia ha poi confidato di sperare che la storia tra Claudio Sona e Mario Serpa possa ricominciare anche più forte di prima. Oltre all’ex tronista, anche Karina Cascella ha voluto dire la sua sulla rottura dei "Clario" raggiunta dai microfoni di Fanpage.it. Per l'opinionista di Barbara d'Urso, la rottura tra Claudio e Mario è stata decisamente soft, senza insulti e nessun strascico litigioso al seguito. Karina ha evidenziato che già durante il trono si era evidenziata tra i due una fortissima differenza caratteriale: "La convivenza fuori è molto diversa da quanto accade nel programma. Non è detto che non si riavvicinino, però. Potrebbe essere solo un momento di crisi". Proprio in riferimento al potenziale tradimento di Claudio ai danni di Mario, la Cascella ha affermato di non credere assolutamente a queste presunte voci in quanto, lei conosce perfettamente il lavoro della redazione di Uomini e Donne e il loro modo di lavorare pulito e trasparente. "Questa crisi potrebbe anche nascondere il tentativo di trovare un terreno comune che gli permetta di andare d’accordo", ha concluso la bionda opinionista.

© Riproduzione Riservata.