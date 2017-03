UOMINI E DONNE / Soleil Sorgè: colpo basso a Luca Onestini? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: SOLEIL SORGE’ PREOCCUPATA, COLPO BASSO PER LUCA ONESTINI – Il trono classico di Uomini e Donne continua a regalare colpi di scena. Dopo l’uscita di Sonia Lorenzini e Manuel Vallicella, in attesa che il percorso dei nuovi tronisti Marco Cartasegna, Desireè Popper e Rosa Perrotta entri nel vivo, ad animare lo studio di Uomini e Donne ci pensano Luca Onestini, Soleil Sorgè e Giulia Latini. Se quest’ultima sente sempre più distante il tronista al punto da non riuscire a nascondere la paura di non essere la scelta, Soleil Sorgè continua a mostrarsi fiera e orgogliosa del suo percorso. In vista della nuova registrazione che, salvo cambiamenti dell’ultima ora dovrebbe andare in scena nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 marzo, tuttavia, Soleil appare più preoccupata del solito. La bella corteggiatrice, infatti, sempre molto attiva sui social, ieri sera ha trascorso la serata regalando una diretta su Instagram ai suoi followers. Soleil, tuttavia, non era sola ma in compagnia di un amico. La Sorgè ha così risposto a tutte le domande dei fans non nascondendo la sua preoccupazione per la nuova registrazione. Cosa sarà successo negli ultimi giorni? Soleil sarà uscita nuovamente con Marco Cartasegna scatenando la rabbia di Luca Onestini o quest’ultimo avrà scoperto nuovi dettagli sulla sua vita privata? In attesa di scoprirlo, alla diretta di Soleil si è anche collegato Jack Vanore che ha ricevuto i ringraziamenti dalla Sorgè. Jack, infatti, insieme a Gianni Sperti è uno dei pochi che, in puntata, cerca di difenderla e andare oltre le apparenze.

© Riproduzione Riservata.