Una vita/ Video replica puntata 9 marzo: Casilda si fidanza, Teresa entra in casa di Cayetana

UNA VITA, VIDEO REPLICA 9 MARZO: Protagonista delle ultime puntate di Una Vita è stata la bella Casilda. La dolce domestica sembra aver trovato finalmente l'amore grazie a Martin. Dopo quello che è successo con Pablo, è arrivato il momento di essere felice e il colpo di scena è arrivato proprio ieri quando il ragazzo ha chiesto alla giovane di diventare la sua compagna. La ragazza era da tempo attratta da lui, ma in un piccolo paesino contano molto le apparenze e le convenzioni: per questo motivo il giovane militare era stato messo in cattiva luce dal personale di servizio di lei per qualche parola di troppo e qualche ragazzata ma il giovane si è comportato in modo molto formale ed elegante nei suoi confronti, portandole in dono una stola finemente ricamata. Questo ha sciolto ogni dubbio per lei che, prima di accettare, ha rivelato lui del suo passato, della gravidanza e del rapporto con Pablo. Felipe, intanto, aveva già avvertito Maximiliano della probabilità che qualcuno covasse rancore nei suoi confronti, e lo aveva esortato a non girare da solo o di notte in luoghi isolati. Troppo tardi, però, in quanto la sua premozione si è avverata e qualcuno lo ha aggredito proprio davanti al portone del palazzo. Pablo è corso subito in suo soccorso evitando il peggio e mettendo in fuga il malvivente salvando il suocero da danni serie. Intanto, Mauro sta vivendo un periodo tormentato. La sua relazione non va più nella giusta direzione, e lui si sente sempre più innamorato di Terésa: come fare per averla, troncando con la donna con cui è fidanzato attualmente? Mauro non brilla per coraggio ed iniziativa, quindi alla fine non è riuscito mai ad ammettere i suoi veri sentimenti e a confessare alla sua fidanzata che era finita. Terésa, dal canto suo, ha deciso di chiudere l'accorso con lui e intrufolarsi in casa di Cayetana per trovare i famosi documenti rubati. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DEL 9 MARZO DI UNA VITA.

© Riproduzione Riservata.