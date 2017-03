Uomini e Donne Oggi / Quale Trono va in onda? Trono Over, delusione per Giorgio Manetti (10 marzo 2017)

Uomini e Donne, oggi in onda la terza parte del Trono Over: la storia tra Anna e Nino agli sgoccioli (oggi 10 marzo 2017) - La settimana di Uomini e Donne si conclude con la terza ed ultima parte del Trono Over. Si torna a parlare di Anna e Nino e, nonostante la puntata di ieri sia stata dedicata tutta alle novità sulla loro storia, anche oggi il discorso riprende e lo fa dalle dichiarazioni di Sossio. Il cavaliere viene accusato di avere scatenato un vespaio e due signori esprimono opinioni contrapposte e in studio si discute ancora , anche se tutti i pareri sono a favore di Anna. La dama, intanto, si dice molto dubbiosa delle dichiarazioni fatte da Nino, motivo per il quale secondo Gianni dovrebbe chiudere qui la storia con lui. Anna però non è sicura e anzi non vuole proseguire con le polemiche. Lui vorrebbe delle certezze ma Anna dichiara che l'aver proposto di uscire con lui dal programma è più che una certezza, ma poi infuriata gli chiede di stare in silenzio perchè non è riuscito a capirlo. Intanto Mauro e Valentina si stanno frequentando e si piacciono e confermano che questa sera usciranno insieme.

Uomini e Donne, oggi in onda la terza parte del Trono Over: Giorgio Manetti esce Giovanna (10 marzo 2017) - Si cambia totalmente atmosfera con uno scambio di battute tra Gemma, Marco e la signora Graziella, poi la De Filippi manda in onda l'esterna di Giovanna con Giorgio Manetti. I due sono stati molto bene insieme ma quando i due si rivedono in studio la dama confessa di aver iniziato a frequentare anche Francesco che è più vicino alla sua età, visto che ha 41 anni. Giovanna però si dice intrigata anche da Giorgio a cui chiede se vorrebbe dei figli, scatenando l'ilarità del pubblico che ben sa il pensiero del cavaliere. Si passa a Chiara che si dice molto presa da Bruno che, tuttavia, si meraviglia visto che nel weekend passato insieme non si è lasciata andare ad alcun gesto affettuoso e anche quando ha accettato di salire in camera sua in albergo alla fine si è addormentata. Chiara infatti svela che vuole invece continuare a vedere Giuseppe con il quale spera di uscire questa sera.

