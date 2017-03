VALERIA MARINI, L'INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO: LA 'GRANDE BAMBINA' GUARDA AL FUTURO - E' una Valeria Marini 'stellare' quella che si è raccontata nell'intervista di Maurizio Costanzo ieri sera su Canale 5. Una puntata che non ha deluso le attese, in un confronto ricco di ricordi per la showgirl, che ha rivisitato gran parte del suo passato, tanto intenso quanto doloroso. Dal rapporto difficile con Vittorio Cecchi Gori al matrimonio annullato con Giovanni Cottone, il vero capitolo da dimenticare della Marini. Con quest'ultimo i rapporti sono diventati inesistenti, sebbene 'Vale' sia una donna che non porta rancore: "Tendo sempre la mano a chi ha bisogno" ha ribadito a più riprese. Tante emozioni, qualche lacrime e diversi aneddoti divertenti. La Marini si è confermata un profilo vincente per ia tv commerciale, l'intervista di Maurizio Costanzo è stata sicuramente simpatica e coinvolgente. Valeria ci è sembrata in gran forma. Ha risposto con la solita spontaneità alle domande, non senza contraddirsi. Ma anche questo, in fondo, fa parte del carattere della Marini e noi la apprezziamo anche per questo.





