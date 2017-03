ALBA PARIETTI-MARCELLO NUZIO/La coppia delle polemiche (Ballando con le stelle, 11 marzo)

ALBA PARIETTI-MARCELLO NUZIO, "VOGLIO ESSERE LIBERE DI AVERE UN'IDENTITA" (BALLANDO CON LE STELLE, 11 MARZO) - Alba Parietti si è definita una donna in grado di dare il buon esempio, dietro l'immagine da dura c'è un'immagine più fragile. La showgirl e conduttrice ha affermato questo dopo la prima puntata del talent show dei vip Ballando con le stelle, dove le sono arrivate delle critiche veramente feroci sia da parte di Selvaggia Lucarelli che da Fabio Canino. La Parietti ha criticato, sopratutto a quest'ultimo, di aver fatto delle battute da osteria, limitandosi a parlare dei suoi interventi di chirurgia estetica. "Mi prendo zero da Carolyn ma da nessun altro" ponendo l'accento su come accetti il giudizio solo di chi è competente veramente nel ballo, non sopportando la vessazione dei social. La scorsa puntata, la Parietti e il suo maestro di ballo, Marcello Muzio, sono stati chiamati ad esibirsi in un tango sulle note di Life of Mars.

ALBA PARIETTI-MARCELLO NUZIO, TANGO PASSIONALE PER LA COPPIA (BALLANDO CON LE STELLE, OGGI 11 MARZO) - Alba Parietti e Marcello Muzio sono scesi in pista circondati da luci blu stroboscopiche e si sono lasciati andare ad un tango molto passionale dove è emerso tutto il fascino di Alba Parietti, nonostante fosse stretta in un tailleur maschile. "Vorrei pietà" ha subito detto la Parietti ai giudici. Ovviamente, la Alba nazionale ha lanciato frecciatine ai giudici, dicendo che il suo maestro si è trovato a sollevare i suoi 65 kg più quelli del suo ego. "Ti sei dimostrata come l'Alba Parietti in grado di mettersi in gioco" ha detto Fabio Canino. Anche Ivan Zazzaroni è stato spietato verso Alba Parietti, dicendo che il tango non l'ha fatto impazzire. Carolyn Smith è stata più morbida verso Alba Parietti mentre Selvaggia Lucarelli ha sostenuto che Alba Parietti non fosse stata male, ma quest'ultima si è abbastanza arrabbiata e tra le due si è accesa in una vera e propria lite. "Perchè tu ti puoi permettere di criticare tutti e io no" ha detto Alba Parietti.

ALBA PARIETTI-MARCELLO NUZIO, COSA ASPETTARSI DA LORO? (BALLANDO CON LE STELLE, OGGI 11 MARZO) - "Rilassati" ha detto Alba Parietti a Selvaggia Lucarelli. Sicuramente, con queste premesse, dobbiamo aspettarci una nuova puntata scoppiettante vista la forte personalità di Alba Parietti. La donna è sicuramente uno dei personaggi più imprevedibili della trasmissione e certamente è destinata a fomentare polemiche come ai tempi di Anna Oxa. Riuscirà ad uscire fuori più leggera da tutta la situazione, come auguratole da Guillermo Mariotto? Per ora possiamo solo fare delle previsioni. Dopo il tango, in che cosa si cimenterà la donna nella prossima puntata? Sicuramente, sarebbe opportuno insistere su qualcosa che possa far emergere la sensualità e il fascino dell'ex attrice.

