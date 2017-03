ALESSIO BERNABEI OSPITE DI MARIA DE FILIPPI: CANTERÀ "NEL MEZZO DI UN APPLAUSO" (AMICI 16, OGGI 11 MARZO 2017) - Alessio Bernabei torna ad Amici, ma si esibirà in qualità di ospite: il cantante parteciperà oggi alla nuova puntata speciale del pomeridiano, fondamentale in vista del Serale del talent show. L'ospite musicale è, dunque, Alessio Bernabei, che presenterà il singolo "Nel mezzo di un applauso", lanciato al Festival di Sanremo 2017 nella categoria Campioni. Nello studio di Maria De Filippi, però, il cantante parlerà anche dei suoi progetti futuri: è prevista la pubblicazione di un nuovo disco di inediti, il secondo album da solista, e poi ci sono le due date di anteprima del tour. Alessio Bernabei sarà, infatti, in concerto il 10 maggio all'Alcatraz di Milano, mentre il 13 maggio canterà all'Orion Club di Roma. I biglietti sono tra l'altro già in vendita. Martedì, invece, è stato ospite di "E Poi C'è Cattelan" su Sky Uno. Agenda ricca di impegni, dunque, per il cantante, che i fan potranno vedere oggi nell'esibizione ad Amici 16.

ALESSIO BERNABEI OSPITE DI MARIA DE FILIPPI: LA CARRIERA (AMICI 16, OGGI 11 MARZO 2017) -Da parrucchiere a barista e idraulico, poi finalmente la carriera di cantante: la svolta di Alessio Bernabei è avvenuta nel 2012, quando ha formato i Dear Jack con Francesco Pierozzi, Lorenzo Cantarini, Alessandro Presti e Riccardo Ruiu. Con loro si è presentato nel 2013 ad Amici di Maria De Filippi e in quell'edizione hanno vinto il Premio della critica giornalistica. Il successo è immediato: viene lanciato l'album di debutto "Domani è un altro film (Prima parte)", mentre nel 2015 esce la seconda parte con il singolo "Il mondo esplode tranne noi", presentato al Festival di Sanremo. A settembre le strade di Alessio Bernabei e dei Dear Jack si dividono: il cantante abbandona il gruppo per intraprendere la carriera da solista. Firma un contratto con la Warner Music Italy e partecipa al Festival di Sanremo 2016 con il brano "Noi siamo infinito", che dà il nome anche all'album di debutto da solista. Quest'anno Alessio Bernabei ha partecipato di nuovo alla kermesse sanremese: ha proposto il brano "Nel mezzo di un applauso".

