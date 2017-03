ANDREAS MULLER/ L'ora della riscossa è arrivata, guadagnerà un posto al serale? (Amici 11 marzo 2017)

ANDREAS MULLER, IL BALLERINO NEL TALENT DI CANALE 5: IL SUO RITORNO E I GIUDIZI DEI PROFESSORI (AMICI, 11 MARZO 2017) - La nuova fase del programma di Amici di Maria de Filippi, quella serale, è ormai alle porte e tra i ragazzi sale la tensione per le ammissioni a quest'ultima. I posti al serale, infatti, sono in tutto dodici e gli allievi sono molti di più: solo i più bravi riusciranno ad assicurarsi un posto, e la guerra è all'ultimo sangue in questo periodo. Uno dei ballerini più talentuosi di questa edizione del talent show è rappresentato da Andreas Muller, ballerino di hip hop, il quale era già riuscito ad entrare all'interno della scuola l'anno scorso. Andreas, arrivato al serale nella squadra blu, si è poi infortunato: il ragazzo è stato costretto ad abbandonare il programma proprio sul più bello. La commissione lo ha invitato a ripresentarsi a settembre per rifare i casting, qualora si fosse ripreso completamente, e così lui ha fatto. A novembre è riuscito a ad entrare a far parte della nuova classe: quest'anno, però, la situazione non sembra essere molto rosea. Inizialmente infatti sembrava che quasi tutti i professori, escludendo Veronica Peparini ed Emanuel Lo, fossero contro il ballerino pur avendolo sostenuto l'anno precedente. Per esempio la maestra Celentano e la maestra Titova, che l'anno scorso sembravano apprezzarlo molto ritenendolo un ballerino molto versatile, in questa nuova edizione l'hanno punzecchiato molto non ritenendolo in forma come una volta. Andreas, nel suo percorso, ha avuto sempre contro Garrison, che già l'anno scorso non mostrava spiccata preferenza nei suoi confronti. Nonostante questo Andreas è andato avanti per la sua strada, con non poche difficoltà e momenti di sconforto, legando con pochi compagni ma buoni. Sono state tante le esibizioni in cui si è cimentato, con risultati davvero ottimi: tra queste ultimamente spicca la comparata con la ballerina Vittoria sulle note di Tutta Colpa Mia e cantata in diretta da Elodie, sua grande amica ed ex collega nella scorsa esibizione del talent show.

ANDREAS MULLER, IL CANTANTE NEL TALENT DI CANALE 5: LA SUA ULTIMA ESIBIZIONE (AMICI, 11 MARZO 2017) - Nell'ultima puntata, in particolare, Andreas si è esibito sulle note di Believer insieme a quattro professionisti. Il ballerino è stato nuovamente schierato, in una comparata contro Sebastian, sulle note del successo sanremese di Sergio Sylvestre. Infine Andreas è andato di fronte la commissione per guadagnarsi l'accesso al serale mediante l'unanimità: inutile dire che a nulla è servita la sua esibizione, seppur molto bella.

ANDREAS MULLER, IL CANTANTE NEL TALENT DI CANALE 5: I SUOI PREGI (AMICI, 11 MARZO 2017) - Dobbiamo dire che Andreas Muller è davvero un ottimo ballerino: riesce ad interpretare ogni esibizione al meglio delle sue possibilità mettendo rabbia, amore, allegria dove serve. Occorre anche dire che, quando balla insieme ai professionisti, non si nota molto la differenza di ruolo. Andreas potrebbe tranquillamente far parte di questi ultimi e, chiunque non lo conosca in quanto allievo, non noterebbe la differenza. Secondo noi merita assolutamente il serale: l'anno scorso Nek lo aveva definito un cavallo di razza ed, in effetti, il cantante non si sbaglia. Tenacia, forza di volontà e talento sono tutti elementi che lo contraddistinguono e, qualora continuasse così, siamo sicuri che nessuno gli toglierà un posto al serale.

ANDREAS MULLER, IL CANTANTE NEL TALENT DI CANALE 5: SU CHE NOTE SI ESIBIRA? (AMICI, 11 MARZO 2017) - Nella puntata di oggi ci aspettiamo un Andreas agguerrito, combattivo e concentrato nel suo lavoro: è probabile che saranno presenti i direttori artistici, i quali cominceranno a fare le loro valutazioni. In bocca al lupo Andreas!

