ANNA GALIENA E SIMONE DI PASQUALE/ Dopo lo spareggio, miglioreranno? (Ballando con le stelle 2017, 11 marzo)

ANNA GALIENA E SIMONE DI PASQUALE, UN QUICKSTEP E LO SPAREGGIO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, OGGI 11 MARZO) - Per la seconda esibizione a Ballando con le stelle 2017 la coppia Anna Galiena - Simone Di Pasquale propone un Quickstep sulle note di Let's face the music and dance portando in pista lo stile anni Quaranta del filone cinematografico dei Telefoni Bianchi. La concorrente, che tornerà ad esibirsi anche stasera 11 marzo in occasione del terzo appuntamento con il programma, apre l'esibizione in una scena recitata al telefono per poi essere raggiunta dal suo partner e ballare per tutta la pista. I movimenti sono fluidi e ben coordinati ma poco movimentati, rispetto a come richiederebbe un Quickstep a regola d'arte, le ampie giravolte sulla pista ricordano molto di più un valzer ma nel complesso l'esibizione è piacevole e la Galiena si sente a suo agio sul palco. Arriva il momento dei giudizi dei giudici, Fabio Canino definisce l'esibizione neutra, la Lucarelli si focalizza sull'espressività della concorrente e la definisce fin troppo drammatica, mentre il ballo avrebbe richiesto una maggiore leggerezza e ironia, la concorrente si giustifica dicendo di aver sbagliato l'entrata e di aver così improvvisato la prima parte dell'esibizione. Mariotto ammette di star cambiando opinione sulla coppia e le sue parole fanno ben sperare sul suo giudizio, come non ricordare lo zero della scorsa settimana. Carolyn Smith apprezza il cambio di stile della coppia, che ha cambiato registro, ma giudica l'esibizione troppo semplice e lineare vuole vedere maggiore impegno. All'alzata delle palette i giudizi sono così distribuiti: Zazzaroni da 5 punti, Lucarelli, Canino, Smith e Mariotto 4 punti a testa. Il totale per la coppia è 21 punti, un passo avanti rispetto alla scorsa puntata ma non bastano per poter aver un accesso diretto alla terza puntata e alla fine di tutte le esibizione arriva il fatidico verdetto della classifica. Anna Galiena è tra gli ultimi e si ritrova allo spareggio con Anna La Rosa. L'attrice e il suo maestro propongono al pubblico del televoto a casa un Boogie ben ritmato e molto ironico mentre la sua avversaria, una Salsa. Rispetto alla prima prova, dove c'era tensione e paura, questa volta c'è la voglia di tentare il tutto per tutto e divertirsi. La vittoria di Anna Galiena è schiacciante, ben 72% delle preferenze vanno a lei e a Di Pasquale. A penalizzare la prima eliminata del programma sicuramente ha contribuito l'infortunio al braccio e il poco ritmo nel ballo. Stasera riusciranno a strappare giudizi ancora più positivi ai giudici di Ballando?

ANNA GALIENA E SIMONE DI PASQUALE, COME SE LA CAVERANNO QUESTA SERA? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, OGGI 11 MARZO) - Anna Galiena, forte dell'appoggio del pubblico accede alla puntata di questa sera con riserva ma anche con qualche consapevolezza in più. La concorrente non è molto portata per il ballo, per sua stessa ammissione e in pista ha paura di sbagliare e non ricordare i passi ma ha anche dimostrato una certa tenacia e voglia di mettersi in gioco con gusto e ironia. Queste doti potrebbero rivelarsi molto importanti nel suo percorso all'interno del talent, dove non basta solo saper ballare ma anche dimostrare di avere voglia di imparare per offrire al pubblico uno spettacolo leggero e spensierato senza prendersi troppo sul serio.

