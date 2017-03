ANTONINO CANNAVACCIUOLO/ Lo chef loda le potenzialità della Tv (C’è posta per te, oggi 11 marzo)

ANTONINO CANNAVACCIUOLO , LO CHEF OSPITE DELLA DE FILIPPI: LA TV TI RENDE PIÙ BRAVO AGLI OCCHI DELLA GENTE (C’È POSTA PER TE, 11 MARZO) - Nella prima serata di Canale 5 va in onda una nuova puntata della trasmissione C’è posta per te condotta da Maria De Filippi. Una puntata che si preannuncia più interessante che mai con la presenza in studio del noto chef stellato napoletano Antonino Cannavacciuolo reduce dalla finale della sesta stagione di MasterChef Italia 6. In questa settimana lo chef nel corso di un’intervista rilasciata al portale web FocusJunior.it ha spiegato il motivo per il quale tanti cuochi appaiono in televisione: “È un potente mezzo di comunicazione: tutti sanno che Cannavacciuolo è bravo, ma se va in tv è più bravo, anche se cucina le stesse cose. Ho accettato di fare questa trasmissione (il riferimento è a O’ mare mio) anche perché mi piace aiutare la gente. E poi mi sono rimesso a spadellare come facevo venti anni fa: in una ognuna delle 10 puntate ho cucinato 10-15 piatti. Di solito invece, nei miei ristoranti il mio lavoro è più che altro di gestione e di controllo”. Stasera, sarà al fianco di persone comuni pronto a regalare emozioni: chi non se lo perderà?

ANTONINO CANNAVACCIUOLO , LO CHEF OSPITE DELLA DE FILIPPI: BIOGRAFIA (C’È POSTA PER TE, 11 MARZO) - Antonino Cannavacciuolo è nato a Vico Equense in provincia di Napoli nell’aprile del 1975. Dopo aver studiato presso la locale scuola alberghiera ed aver avuto le prime esperienze lavorative in locali della penisola sorrentina, ha iniziato diversi stage all’estero ed in particolare nella regione francese dell’Alsazia. Tornato in Italia ha collaborato al Grand Hotel Quisisana di Capri al fianco del celeberrimo Gualtiero Marchesi. Nel 1999 decide di prendere in gestione il ristorante Villa Crespi a Orta San Giulio sul Lago d’Orta, riuscendo ad ottenere eccezionali risultati, ed in particolare nel 2003 ha ottenuto la sua prima stella Michelin. Un successo che viene bissato nel 2006 con la seconda stella. Nel 2013 fa la propria comparsa in tv conducendo Cucine da incubo in onda su Fox Life e sul Nove mentre dal 2016 entra nella trasmissione MasterCheh Italia al fianco di Carlo Cracco, Bruno Barbieri e Joe Bastianich. Dal mese di gennaio 2017 è anche protagonista della trasmissione O’ Mare mio ed ha pubblicato in tutto tre libri di cucina.

