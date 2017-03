ANTONIO PALMESE & SAMANTA TOGNI/ Nascerà l'amore tra la coppia? (Ballando con le stelle Oggi, 11 Marzo)

ANTONIO PALMESE-SAMANTA TOGNI:"VOGLIO DIMOSTRARE IL VERO ME" (BALLANDO CON LE STELLE, 11 MARZO) - Antonio Palmese è apparso molto commosso ed emozionato nell'rwm sulla seconda settimana di Ballando con le stelle. Si è detto molto timido e si sente un pesce fuor d'acqua, deve divertire di più e dimostrare cosa ha nel suo "costato". Poi, ha scherzato sul suo legame con la sua compagna di ballo e cioè Samanta Togni. "Mi sto coinvolgendo, non mi tiro indietro ma lei è impegnata". Sembra proprio che la Togni sia il tipo prediletto per Palmese. Oltre ad essere bella, è simpatica, è sorridente e ha molto carisma. Lui non è un tipo da parole d'amore, ma mette i propri sentimenti in un gesto, affermando comunque di voler rispettare Samanta. Tuttavia, nelle ultime ore, si susseguono voci su una loro presunta liasion. Sarà veramente così?

ANTONIO PALMESE-SAMANTA TOGNI, IL LORO CALDO PASO DOBLE (BALLANDO CON LE STELLE, 11 MARZO) - Samanta Togni e Antonio Palmese sono scesi in pista esibendosi sulle note di Fatti avanti amore in un paso doble. Certo, è difficile pensare che la scelta della canzone sia stata csusale visto il calore e l'ardore che i due hanno messo nel ballo, il tutto stagliato sullo sfondo di luci blu. Dopo la loro esibizione, i due hanno dovuto sottoporsi ai voti dei giudizi. La prima a criticare la performance è stata Carolyn Smith. Il paso doble non è molto facile per gli uomini e ha suggerito a Palmese di non stare con le gambe divaricate. Mariotto ha dato un giudizio molto severo: "Non me ne sono neanche accorto che stavano ballando", lamentando il fatto che Palmese non sia ancora uscito. La stessa Selvaggia Lucarelli ha posto l'accento sul fatto che Palmese sia molto preso più da Samanta Togni che dal ballo e gli ha chiesto di tirare fuori la personalità. Fabio Canino ha accusato Antonio Palmese di essere molto timido tanto da dare l'impressione che balli per conto suo piuttosto che con Samanta. I voti dei giudici sono stati piuttosto caustici: la coppia ha ottenuto solo 24 punti.

ANTONIO PALMESE-SAMANTA TOGNI, I DUE SARANNO ELIMINATI? (BALLANDO CON LE STELLE, 11 MARZO) - Con queste votazioni particolarmente basse è lecito pensare che la coppia possa rischiare la propria partecipazione alle successive puntate di Ballando con le stelle. Sicuramente, Antonio Palmese dovrà dimostrare di saper affrontare quella timidezza di fondo inusuale per un attore e dimostrare il suo vero io, tirando fuori la passionalità e l'ardore che dice di provare verso Samanta Togni. Tuttavia, possibile che proprio l'amore platonico del ragazzo per la sua maestra sia alla base del suo impaccio nel ballo? C'è da dire che la Togni è ora felicemente fidanzata con l'ex calciatore Christian Panucci, con il quale è scoppiata la passione l'estate scorsa. I due si fotografano sorridenti sui social e quindi nulla lascerebbe pensare che la Togni possa ricambiare il presunto sentimento di Palmese. Riuscirà l'attore a mettere da parte la sua cotta e concentrarsi solo sul ballo, convincendo i giudici che oltre alla bellezza ha molto altro da offrire?

