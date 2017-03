AVANTI UN ALTRO/ Persi 200.000 euro ieri: chi giocherà oggi, 11 marzo 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO E ASCOLTI ULTIMA PUNTATA (oggi, sabato 11 marzo 2017) Torna questo pomeriggio su Canale 5 l’appuntamento con Avanti un altro. Ieri il programma di Paolo Bonolis è stato visto da circa 3,9 milioni di telespettatori, pari a uno share del 20,8%. In attesa di vedere se qualcuno vincerà un ricco premio oggi, vediamo quanto accaduto nella puntata di ieri. Il primo concorrente è stato Diego, presentatore e animatore che ha volto dare da subito un saggio delle sue doti. È entrata poi la conturbante Miss Claudia per presentare gli ospiti del salottino: El tigre, Il gladiatore, La bomber e poi le due new entry Manga ed Xxxl. Diego ha chiesto a Bonolis, a dispetto della sua stanchezza, di esibirsi con lui in un twist, dopo il quale il ragazzo è riuscito a pescare prima la somma di € 30.000, e poi quella di € 25.000. Raggiunta quindi la cifra di € 55.000 ha deciso di seguire il consiglio della madre secondo il quale "chi si accontenta gode" e si è fermato a questa cifra.

C’è stato poi un simpatico siparietto con Ilenia, che è entrata senza salutare Laurenti ed è stata quindi invitata a ripetere l'ingresso. La signora aveva però una scarpa slacciata e ha dovuto provvedere il conduttore all'operazione di riallaccio, ottenendo così anche una simpatica poesia di ringraziamento. La concorrente è riuscita immediatamente a totalizzare la somma di € 75.000 prendendo così il posto di Diego.

Durante i saluti Paolo e Luca si sono trovati alle spalle un personaggio alquanto bizzarro: Dino, ex capo della polizia penitenziaria ora templare a tutti gli effetti. Dino ha parlato un po’ simpaticamente sulla sua professione di templare e sui retroscena di questa attività, ma la situazione si è complicata quando dal salottino ha sceltoe il personaggio "Manga". È arrivata una simpatica ragazza vestita da Sailor Moon che ha cantato la sigla del famoso cartone animato distribuendo bacini, la quale porta fortuna al concorrente che ha pescato la somma di € 50.000. Essendo ancora pochi si è andati avanti con le domande e Dino ha pescato € 20.000; per soli € 5.000 è stato costretto a proseguire il gioco, ma, grazie alle domande di calcio della bomber, ha pescato ulteriori € 30.000 diventando campione di giornata.

Al grido di "Avanti un altro!" è entrato l'ultimo concorrente, Maria Grazia da Caserta, e il gioco è diventato davvero interessante. Una domanda sui cavalli ha fornito a Iurghens lo spunto per fare una delle sue battute improbabili. Nel corso del gioco Maria Grazia ha pescato prima € 40.000 e, pur avendo l'occasione di raddoppiare la cifra della pescata seguente grazie all'ingresso del "Bonos", le è capitato il "pidicozzo" de "Lo iettatore". A seguito della domanda la corrente ha pescato "La Pariglia" affrontando così uno spareggio con Dino, che ha la meglio su una domanda di geografia.

È toccato quindi a Dino affrontare le domande finali per cercare di portarsi a casa il cospicuo montepremi di € 200.000. Dopo essere entrato nel vortice degli errori e della mancanza di memoria, Dino non ha colto la possibilità indicata dal raggio luminoso e dai segnali manuali di Bonolis, di premere il pulsante per congelare la cifra a €29.000. Il concorrente così ha fermato il tempo in ritardo facendo scendere la cifra a soli € 4.000, ma purtroppo, per sole tre domande mancanti, non è riuscito a portarli a casa.

© Riproduzione Riservata.