Al Bano e Romina/ La Power dichiara il suo amore a Standing Ovation, lui le nega un bacio e nomina la Lecciso

Al Bano e Romina, incontro a Standing Ovation: la Power dichiara il suo amore, ma nomina Loredana Lecciso e le nega un bacio - Attesissimo l'incontro di Al Bano Carrisi e Romina Power nella semifinale di Standig Ovation. Il cantante di Cellino San Marco si è esibito ad inizio puntata con i campioni della scorsa settimana per poi tornare verso la fine, esibendosi in alcuni suoi successi e, su richiesta speciale di Antonella Clerici, anche su "Felicità" proprio assieme alla sua ex compagna. I due hanno divertito tutto il pubblico che, alla fine dell'esibizione, hanno iniziato a chiedere a gran voce che arrivasse tra loro un bacio. Al Bano però cercando di smorzare, il bacio (e più di uno) lo ha dato alla Clerici, così come Romina, deludendo il pubblico in studio. Intanto la conduttrice si è complimentata con la coppia (musicale, s'intende) in quanto - come raccontato anche in una scena di Quo Vado di Checco Zalone - sono un vero e proprio simbolo italiano e, per questo, molto amati. "Io amo l'Italia e gli italiani" ha allora risposto Al Bano, ma è Romina a stuzzicarlo, rispondendogli "Io amo te e amo l'Italia". Boato e applausi dal pubblico, sorpreso delle dichiarazioni della Power che trovano la risposta piccata del cantante: "Io ora a casa ho il mio figlio piccolo, anche Loredana che guarda e sia i grandi che i piccoli vanno sempre rispettati". Il pubblico rumoreggia e non apprezza molto le dichiarazioni di Al Bano che, ancora una volta, trovano la quasi piccante risposta di Romina: "Ok allora vuol dire che il bacio ce lo diamo dopo, fuori!". La sentenza arriva però poi dopo la pubblicità, da Loredana Bertè: "Al Bano vicino a Romina sviene, non le ha dato il bacio per questo, è pazzo di lei!".

© Riproduzione Riservata.