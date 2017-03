Amici 2017/ Morgan furioso contro Riccardo Marcuzzo: "Sei un cantante da pianobar, non da prima serata"

Amici 2017, Morgan contro Riccardo Marcuzzo: "Non sei un cantante da serale ma da pianobar!" e il pubblico s'infuria - I nuovi direttori artistici di Amici sono stati presentati nello speciale di oggi: Morgan ed Elisa guideranno rispettivamente la squadra Bianca e Blu ma, come previsto, il noto leader dei Bluvertigo ha già creato un pò di scompiglio in studio. I suoi giudizi sono sempre severi e molto precisi e quelli avuti per Riccardo Marcuzzo nella puntata di oggi hanno fomentato non poco il pubblico in studio. Il cantante si è esibito con "Caruso" e con il suo inedito "Sei Mia" e se Elisa lo ha molto apprezzato, tanto da volerlo nella sua squadra, Morgan ha invece dichiarato che, a suo dire, non meriterebbe assolutamente il serale, criticando anche il testo del suo inedito. "Crescerà, ha molto da imparare sicuramente, ma non è affatto da prima serata! Lui è un cantante da pianobar, l'ho fatto anche io e anche Berlusconi, lui l'avrebbe cantata meglio di Riccardo "Caruso". Ci va giù pesante Morgan con Riccardo che in tutta risposta dichiara di essere più che felice di essere nella squadra dei Blu: "Voi siete la squadra dei cattivi, meglio di là, poi c'è anche il mio amico Andreas" ha ironicamente dichiarato Riccardo, felicissimo di essere con l'altra squadra. Dalla sua parte anche Rudy Zerbi che si è infastidito non poco di fronte alle accuse di Morgan, ritenendo Riccardi tutt'altro che un cantante da pianobar.

© Riproduzione Riservata.