Amici 2017 ed. 16 / Anticipazioni serale e diretta 11 marzo: allievi ammessi, coach, squadra bianca e blu

AMICI 16, ANTICIPAZIONI SERALE 2017 E DIRETTA PUNTATA 11 MARZO: ECCO GLI ALLIEVI DELLA SQUADRA BIANCA E BLU - Tramite i nostri precedenti focus, vi abbiamo rivelato i vocal coach delle Squadre del serale di Amici 2017 che aprirà i battenti il 25 marzo. Nel frattempo, a partire dalle 14.10, andrà in onda l'appuntamento speciale con il pomeridiano che mostrerà oltre ai direttori artistici, anche i quattro giudici. Quali sono gli allievi che hanno "passato il turno"? Simone, Giada, Serena e Rosario hanno dovuto rinunciare definitivamente al sogno di proseguire il loro percorso nella scuola di Amici di Maria De Filippi ma, per Giada, il sogno non si è concluso in modo deludente. Elisa infatti, le ha confidato che se vorrà potrà aprire le date del suo nuovo tour. Chi sono gli allievi della Squadra Bianca di Morgan? Con il musicista di Monza troveremo per il canto, Shady, Mike Bird, Thomas e Lo Strego (primo allievo passato al serale durante il pomeridiano dello scorso sabato), per la danza invece, Sebastian ed Oliviero. Nella Squadra Blu di Elisa invece, ritroveremo per il canto Michele, Riccardo e Federica mentre per la danza, Andreas (finalmente passato al serale dopo la brutta esperienza dello scorso anno), Cosimo e Vittoria. Tutto questo verrà quindi mandato in onda oggi pomeriggio, a partire dalle 14.10 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

AMICI 16, ANTICIPAZIONI SERALE 2017 E DIRETTA PUNTATA 11 MARZO: I GIUDICI UFFICIALI, ALESSIO BERNABEI OSPITE - Dopo avervi narrato i vocal coach della Squadra Bianca e di quella Blu (con tanto di nomi degli "aiutanti"), scopriamo quali saranno i giudici di questo nuovo serale di Amici 16 che inizierà ufficialmente il 25 marzo 2017 a partire dalle 21.10 in prime time su Canale 5. L'appuntamento speciale con il pomeridiano di oggi, riserverà numerose sorprese e, dopo la presentazione di Morgan ed Elisa, entreranno in pista anche i quattro giudici della nuova edizione. Ermal Meta apre le danze seguito da Ambra Angiolini ed Eleonora Abbagnato, presentati durante la registrazione di mercoledì. Per il nome di Daniele Liotti invece, si è dovuto attendere la registrazione di giovedì, così come per la formazione ufficiale delle due Squadre per intero che si contenderanno il primo posto della sedicesima edizione del il talent show più famoso e seguito in Italia. Alessio Bernabei inoltre, sarà l'ospite di oggi e canterà il suo brano "Nel mezzo di un applauso", canzone nata in occasione della sua partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo proprio condotto da Maria De Filippi. In attesa di scoprire quali allievi fanno parte della Squadra Bianca e quali di quella Blu, possiamo dirvi con certezza chi invece non parteciperà. Simone, Giada, Serena e Rosario hanno dovuto rinunciare definitivamente al sogno di proseguire il loro percorso nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

AMICI 16, ANTICIPAZIONI SERALE 2017 E DIRETTA PUNTATA 11 MARZO: MORGAN ED ELISA I COACH - Oggi pomeriggio, a partire dalle 14.10, si apriranno i battenti del pomeridiano di Amici 16. In onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, Maria De Filippi avrà modo di formare ufficialmente la classe di allievi in attesa del serale 2017 che sbarcherà in prima serata dal 25 marzo a partire dalle 21.10 circa. Nell'appuntamento che vedrete in onda oggi, ci sarà moltissimo spazio per le novità e la formazione delle due Squadre così come per la presentazione dei due vocal coach ufficiali (con tanto di "aiutanti" al seguito) e dei quattro giudici di eccezione che giudicheranno le performance degli allievi in gara. Morgan, così come anticipato anche alcuni mesi fa proprio da Maria, è ritornato in trasmissione ma cambiando ruolo e quindi, si è conquistato di diritto il posto di vocal coach della Squadra Bianca. Insieme al cantautore di Monza, troveremo Boosta (per il canto) ed Alessandra Celentano (per la danza). Per quanto riguarda invece la Squadra Blu, torna al timone (dopo lo scorso anno in coppia con Emma) Elisa Toffoli. Anche l'artista era stata più volte annunciata dopo possibili rinunce e smentite. Insieme ad Elisa troveremo invece, Rudy Zerbi (per il canto) e Veronica Peparini (per la danza). Su richiesta di Giuliano Peparini (direttore artistico del programma), i concorrenti che prenderanno parte al serale 2017 non saranno dieci bensì dodici, suddivisi in sette ballerini e cinque cantanti: chi è passato di diritto? La puntata che andrà in onda a breve saprà regalarvi davvero un vortice di emozioni non indifferenti! Eccovi a seguire tutte le ultimissime news e le anticipazioni.

