Antonio Palmese/ Ballando con le Stelle 2017, chi è la donna nuda tra le sue braccia? Svelato il mistero

Ballando con le stelle 2017, Antonio Palmese e il caso delle foto hot: chi è la bellissima donna tra le sue braccia completamente senza veli? Svelato il mistero - Qualche giorno fa hanno fatto molto scalpore alcune foto hot pubblicate e poi rimosse dall'attore Antonio Palmese che attualmente è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle 12. Negli scatti l'attore e una bellissima modella sono avvinghiati l'uno all'altra totalmente nudi, ma questi avrebbero creato un bel pò di polemiche tanto che Milly Carlucci avrebbe chiesto l'immediata eliminazione delle foto in questione. Ma di cosa si tratta? È il portale Dagospia a svelare che "Sono foto "artistiche" tratte dal calendario 2015 "Erosnauti", allegato all'omonimo romanzo della mitologica Loretta Rossi Stuart, ex fidanzata di Palmese e sorella dell'attore impegnato Kim". È proprio Loretta quindi la bellissima ragazza che vediamo tra le braccia di Palmese nelle foto che tanto hanno fatto discutere ma che sono state prontamente cancellate. È sempre il noto portale a svelare l'introduzione che viene fatta del servizio fotografico: "Lui e Lei: viaggiatori coraggiosi nell'eros di tutti i tempi. La loro macchina del tempo è la sessualità; diventa strumento per navigare nell'inconscio. Un inconscio di matrice junghiana in cui il presente si confronta con vite antecedenti e dinamiche spesso distruttive. Un ritorno al grande legame fra Eros e Thanatos, in cui la morte diviene principio del divenire e la sessualità funzionale a questo processo".

© Riproduzione Riservata.