BEAUTIFUL/ Anticipazioni italiane e americane: campane a festa per due coppie, o forse no?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: CAMPANE A FESTA ANCHE PER BROOKE E RIDGE? - La partenza dei Forrester e degli Spencer per l'Australia è ormai imminente: negli episodi di Beautiful della prossima settimana, infatti, arriverà il momento di trasferirsi nella Terra dei Canguri dove Liam e Steffy si prepareranno a celebrare il loro matrimonio. Non saranno gli unici a desiderare di realizzare il loro sogno d'amore: anche Brooke penserà di approfittare di questo indimenticabile viaggio per sposare Ridge! Non a caso ha già provato l'abito da sposa, consapevole che questa ennesima cerimonia potrebbe essere l'ultima, dopo una vita intera passata a rincorrersi. Ma davvero la coppia andrà fino in fondo? Le recenti anticipazioni relative agli episodi di metà marzo segnalano che le campane suoneranno a festa per due coppie, ma il matrimonio avrà luogo per entrambi? Ricordiamo che anche Katie, dopo Charlie, avrà dei sospetti riguardanti il tradimento di Ridhe con Quinn e che tale notizia potrebbe arrivare molto presto anche alle orecchie di Brooke.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 11 MARZO: BILL NON AIUTERA' I FORRESTER - Canale 5 trasmetterà oggi una nuova puntata di Beautiful, che farà da traino all'appuntamento del sabato di Amici di Maria De Filippi. Si tratterà di un episodio ampiamente dedicato alle vicende dei Forrester, convinti che solo Katie potrà aiutarli ad evitare che Quinn guidi l'azienda di famiglia insieme ad Eric. La madre di Will sarà nella sua casa e annuncerà a Bill di avere deciso di trasferirsi, lasciando campo libero alla sua convivenza con Brooke. I commenti della Logan saranno ancora molto pungenti nei confronti del marito al quale rinnoverà la sua precedente proposta: accettare un divorzio veloce e indolore, senza strascichi in tribunale, in cambio del 12,5% delle quote della Forrester Creations. Dopo avere compreso che sarà il sarto a beneficiare di tali azioni, lo Spencer deciderò di rifiutare l'offerta, ricordando alla moglie la sua iniziale soluzione: lei dovrà accontentarsi di 50 milioni di dollari e qualche vantaggio, soprattutto riguardante le auto, il jet della Spencer e lo yacht di Montecarlo. Non ci saranno dunque altre possibilità per i Forrester?

© Riproduzione Riservata.