BELEN RODRIGUEZ/ News: Santiago si gode la primavera in anticipo al parco, foto (oggi, 11 marzo 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: SANTIAGO SI GODE LA PRIMAVERA IN ANTICIPO AL PARCO, FOTO - La primavera sembra essere sbocciata in anticipo a Milano e anche Belen Rodriguez se ne è accorta. La showgirl ha dedicato alla stagione della fioritura un post pubblicato nelle scorse ore sulla sua pagina Facebook che la mostra con abiti decisamente primaverili (clicca qui per vedere la foto), ovviamente firmati da un brand di cui è testimonial. La primavera la sente anche il figlioletto della showgirl argentina, Santiago De Martino, che ieri si è goduto la bellissima giornata di sole che c’è stata a Milano in compagnia di nonna Veronica Cozzani. Come spesso accade i genitori di Belen hanno portato il nipotino al marco e la madre della showgirl lo ha immortalato mentre giocava sui tappeti elastici, una delle sue grandi passioni. Senza nemmeno il bisogni di indossare il cappotto grazie al caldo sole che lo bacia, il figlio di Stefano De Martino salta felice davanti allo sguardo orgoglioso di nonna Veronica, che su Instagram posta la foto celebrando la nuova stagione che tra pochi giorni inizierà: “Esaaaaa! Día de primavera!”. Una bella immagine che ha subito fatto il pieno di like tra i followers della Cozzani, conquistandone quasi mille in un paio d’ore: clicca qui per vederla.

