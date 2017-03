Ballando con le stelle 2017 / Ed.12 terza puntata: diretta, classifica e eliminati (oggi, 11 marzo)

BALLANDO CON LE STELLE 2017, ED.12 TERZA PUNTATA: DIRETTA, SI RIPARTE DOPO LA PRIMA ELIMINAZIONE (OGGI, 11 MARZO) - Si riparte dopo la prima eliminazione a Ballando con le stelle 2017: stasera, sabato 11 marzo, prenderà il via il terzo appuntamento con il talent show guidato su Rai 1 da Milly Carlucci. La settimana scorsa la presentatrice aveva chiuso con lo spareggio tra le coppie composte da Anna Galiena - Simone Di Pasquale e Anna La Rosa - Stefano Oradei: spareggio che ha determinato proprio l’eliminazione della giornalista. I numeri iniziano a scendere e la gara entra ufficialmente nel vivo: più tardi, il pubblico della prima rete nazionale, ritroverà dunque sul palco Simone Montedoro - Alessandra Tripoli, Martina Stella - Samuel Peron, Oney Tapia - Veera Kinnunen, Xenia Belouseva - Raimondo Tornato, Martin Castrogiovanni - Sara Di Vaira, Antonio Palmese - Samanta Togni, Fabio Basile - Anastasia Kuzmin, Fausto Leali - Ornella Boccafoshi, Christopher Leoni - Ekaterina Vaganova, Giuliana De Sio - Maykel Fonts, Alba Parietti - Marcello Nuzio e Anna Galiena - Simone Di Pasquale, salvi per un pelo. Il celebre attore di Don Matteo, Simone Montedoro, è riuscito a nuovamente a tenersi stretto il podio, e anche stasera ripartirà con il grande vantaggio di avere moltissimi telespettatori pronti a fare il tifo per lui: “Vincere, naturalmente. Altrimenti che competizione è?” ha ammesso Montedoro, raccontandosi in esclusiva sulle pagine di Velvet Gossip, quando gli è stato chiesto quale fosse il suo obiettivo partecipando a Ballando con le stelle. Sarà davvero lui a trionfare nella 12esima edizione del programma?

BALLANDO CON LE STELLE 2017, ED.12 TERZA PUNTATA: DIRETTA, CHI SARÀ IL BALLERINO PER UNA NOTTE? (OGGI, 11 MARZO) - Si riaprono le sfide a Ballando con le stelle 2017, e anche stasera è atteso un nuovo Ballerino per una notte. La settimana scorsa abbiamo visto andare in scena proprio la presentatrice, Milly Carlucci, che ha regalato emozioni con il suo tango. Più tardi, invece, toccherà nientemeno che all’amatissimo astrologo Paolo Fox, già super ospite di altre trasmissioni Rai dove le sue previsioni sono seguite da una buona fetta di pubblico, I Fatti Vostri e Mezzogiorno in famiglia (la domenica). Fox dovrà cimentarsi in una coreografia, da portare in scena di fronte ai giudici e che potrebbe regalare un bel vantaggio in più ad una delle 12 coppie ancora in gara: il cosiddetto tesoretto arriverà proprio dalle votazioni che avrà collezionato grazie alla performance. A chi verranno assegnati i punti bonus? Ricordiamo che il pubblico di Ballando con le stelle può votare i suoi concorrenti preferiti da telefono fisso, al numero 894.001 e anche con un sms al 475.475.1.

BALLANDO CON LE STELLE 2017, ED.12 TERZA PUNTATA: DIRETTA, NON MANCANO POLEMICHE, SCONTRI E… PICCOLI SCANDALI? (OGGI, 11 MARZO) - Non mancano polemiche e scontri a Ballando con le stelle 2017, il programma di Milly Carlucci atteso sul piccolo schermo di Rai 1 stasera, sabato 11 marzo. Il pubblico ricorderà bene lo scontro tra la giudice Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti di sette giorni fa: “Mi dispiace di essere caduta nella trappola di Selvaggia” ha raccontato la Parietti in esclusiva sulle pagine di Chi “ero carica con lei per le provocazioni precedenti e sabato scorso l’ho attaccata prima ancora che parlasse, ma non mi sono piaciuta. Non è che la Lucarelli non meritasse la mia aggressione, ma avrei dovuto essere più ironica. Ho stima di li quando scrivere ma non le perdono certi cali di sensibilità verso donne più grandi, la trovo disonesta intellettualmente…”. La stessa Alba Parietti ha però in seguito dovuto ammettere che spesso il pubblico del piccolo schermo sembra attratto dalle risse e dai litigi: “In tv siamo attratti a volte dal peggio… dalle persone che si insultano, io stessa sono attratta dall’orrido”: assisteremo ad altri scontri durante la terza puntata in programma oggi? Un altro caso non è sfuggito, specialmente ai grandi appassionati e utilizzatori dei social network: come ha riportato Alberto Dandolo su Dagospia, il concorrente Antonio Palmese, nei giorni scorsi, avrebbe condiviso degli scatti in compagnia, in pose artistiche e decisamente hot. Scatti che sarebbero stati in seguito rimosso su richiesta proprio di Milly Carlucci…

