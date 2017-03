C’è posta per te / Ultima puntata: diretta, Cannavacciuolo e Raoul Bova ospiti (oggi, 11 marzo 2017)

C’È POSTA PER TE, ULTIMA PUNTATA: DIRETTA, STORIE E VIDEO PROMO (OGGI, 11 MARZO 2017) - “Le emozioni non mancheranno”: è questo che promette il video promo relativo all’ultima puntata di C’è posta per te in programma stasera - sabato 11 marzo 2017 - sul piccolo schermo di Canale 5. Maria De Filippi torna in scena con l’ultimo appuntamento di questa 20esima edizione del people show, che l’ha nuovamente confermata come la regina degli ascolti del sabato sera. C’è posta per te, grazie anche alle emozioni e alle storie di persone comuni pronte a svelarsi, ha sempre catturato l’attenzione di una buona fetta di pubblico, e le immagini diffuse su WittyTv promettono scintille anche per il prime time. Per annunciare la puntata di chiusura è stata ripresa una delle storie di settimana scorsa: ai lati opposti della busta una giovane donna, determinata a far capire all’uomo di cui è innamorata che l’unica cosa che desidera è rimanere con lui. Alla fine, sette giorni fa, era arrivata la proposta di matrimonio: quali altri storie ascolteremo a C’è posta per te stasera? Clicca qui per vedere il video promo dell’ultima puntata di C’è posta per te da WittyTv.

C’È POSTA PER TE, ULTIMA PUNTATA: OSPITE LO CHEF ANTONINO CANNAVACCIUOLO (OGGI, 11 MARZO 2017) - Il primo super ospite annunciato per l’odierna (e ultima) puntata di C’è posta per te è nientemeno che il celebre chef Antonino Cannavacciuolo: di recente, lo abbiamo visto impegnato sul piccolo schermo di Sky Uno per la sesta edizione di MasterChef Italia, e a partire dal prossimo giovedì guiderà (insieme a Bruno Barbieri e Joe Bastianich) anche l’edizione Celebrity del cooking talent show. Importante menzionare anche il nuovo format di successo che ha lanciato sul piccolo schermo del Nove, O Mare Mio, senza dimenticare il suo grande impegno in Cucine da Incubo. Cannavacciuolo, ormai noto (e amatissimo) personaggio televisivo, si inserirà perfettamente nelle dinamiche del people show guidato da Maria De Filippi: in uno degli scatti di anticipazione, infatti, lo si vede seduto insieme a due donne che si trovato ad un lato della busta: come sceglierà di intervenire? Quale sarà la storia che ascolterà con attenzione?

C’È POSTA PER TE, ULTIMA PUNTATA: OSPITE L’ATTORE RAOUL BOVA (OGGI, 11 MARZO 2017) - Non sono Antonino Cannavacciuolo all’interno dello studio di Maria De Filippi stasera: pronto a fare capolino da dietro le quinte ci sarà anche l’amatissimo attore romano Raoul Bova. Di recente, lo abbiamo visto anche sul piccolo schermo di Rai 1: lo scorso mercoledì, infatti, la prima rete nazionale ha mandato in onda la pellicola del 2015 diretta da Paolo Genovese, Sei mai stata sulla luna?, che è riuscita a battere - in termini di audience - la fiction La porta rossa, con Lino Guanciale. Un segno chiaro del grande affetto che il pubblico ha nei confronti del volto del grande schermo. Di recente, inoltre, Raoul Bova è stato ospite anche al Festival di Sanremo 2017: sul palco dell’Ariston ha ritrovato proprio la padrona di casa di C’è posta per te, scelta da Carlo Conti per la sua ultima kermesse come co-conduttrice. Più tardi, invece, sarà alle prese con racconti, difficoltà, lacrime ed emozioni di persone comuni: come se la caverà in prime time? L’attesa, per i nomi annunciati, sta schizzando alle stelle…

