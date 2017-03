CANI & GATTI - LA VENDETTA DI KITTY/ Su Italia 1 il film con Fred Armisen

CANI & GATTI - LA VENDETTA DI KITTY, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 11 MARZO 2017: IL CAST - Cani & gatti - La vendetta di Kitty è il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 11 marzo 2017 alle ore 19:25. Una pellicola di genere commedia che è stata realizzata per la regia di Brad Peyton negli Stati Uniti d'America nel 2010. Nella pellicola compaiono gli attori Fred Armisen, Chris O'Donnell, Jack McBrayer, Kiernan Shipka e Carlos Alazraqui. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

CANI & GATTI - LA VENDETTA DI KITTY, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 11 MARZO 2017: LA TRAMA - Kitty si traveste da cane, nei panni dell'animale, Kitty riesce a fotografare alcuni documenti riservati appartenenti ad un uomo che lavora nell'apparato governativo statunitense. Kitty viene scoperta dal cane Rex, che racconta tutta la verità ai suoi superiori. Nel frattempo, nella città di San Francisco, vive un altro cane di nome Diggs. L'animale è un pastore tedesco, che combina sempre dei pasticci. Il cane lavora per la polizia, un giorno combina un disastro, provocando l'esplosione di un negozio in cui un pazzo stava cercando di terrorizzare le persone. Ad un certo punto, Diggs viene cacciato dalla polizia e messo in un canile, il pastore tedesco è molto triste, perchè non può compiere più delle missioni per i poliziotti. Nel canile Diggs fa amicizia con un altro cane di nome Butch, quest'ultimo offre al pastore tedesco di lavorare insieme, dando la caccia ai gatti e Diggs accetta la proposta. Butch e il suo compagno allora ricevono l'incarico di liberare un piccione di nome Seamus. L'animale è stato rapito da una gatta di nome Chaterine. Il piccione viene liberato da Diggs e Butch e i due fanno prigioniera Chaterine che rivela di fare parte di un'organizzazione di gatti che hanno il compito di proteggere gli esseri umani. A questo punto, i cani e i gatti iniziano a collaborare per difendere il genere umano. Diggs e i suoi amici si mettono sulle tracce di Kitty che ordina di ammazzare il pastore tedesco e tutti i suoi amici. Diggs però riesce a salvarsi e a sfuggire alla sua uccisione ma si ferisce ad una zampa, Chaterine lo porta nella sua casa per curarlo nel migliore dei modi. I due animali scoprono che Kitty si trova in un parco, ma giunti nel posto vengono fatti prigionieri. Diggs riesce a liberarsi con Chaterine e i due si riuniscono con Butch e Seamus. Kitty viene fermata dal gruppo e finalmente il mondo è salvo. Diggs viene adottato da un poliziotto, che lo considera come un vero e proprio agente. Poco dopo il pastore tedesco e i suoi amici si trasferiscono in Florida, dove devono contribuire a far arrestare un criminale, fuggito dalla prigione.

