CAROLYN SMITH/ La giurata scozzese sarà in forma per questa sera? (Ballando con le stelle 2017, 11 marzo)

CAROLYN SMITH, NELLA GIURIA DELLO SHOW DI RAI 1 (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 11 MARZO) - Carolyn Smith di nuovo giudice a Ballando con le stelle 2017: dopo il cancro, la giurata scozzese torna in cattedra per dare voti ai vip-danzatori. Oggi, sabato 11 marzo, andrà in onda la terza puntata della nuova edizione. Carolyn Smith ha vinto la sua personale guerra contro la malattia e rivederla in televisione ci fa davvero molto piacere: come sempre, è un giudice misurato, simpatico e attento, che fa divertire il pubblico in studio e da casa e che si prende cura dei concorrenti. Nell'ultima puntata di Ballando con le stelle, la seconda di questa nuova edizione, Carolyn Smith ha svolto come sempre il suo ruolo di giudice capo della competizione con severità, grazia ed eleganza. Nella seconda puntata ha giudicato gli artisti più bravi, come Martina Stella, e ha graziato, per simpatia e impegno, le attrici Anna Galiena e Giuliana De Sio che ce la stanno davvero mettendo tutta per risultare all'altezza del programma. Quello che è emerso è che senz'altro l'artista che Carolyn preferisce quest'anno è Ksenya Belousova, modella bellissima con spiccate doti per la danza: il giudice scozzese le ha dato voti altissimi, elogiando la sua coreografia, la pulizia e la leggiadria dei movimenti. Carolyn Smith si è anche concessa ai fuorionda social di Valerio Scanu che, tra una pubblicità e l'altra, ha girato un video divertente e l'ha postato su Facebook chiedendo al giudice di fare qualche commento meno censurato.

CAROLYN SMITH, NELLA GIURIA DELLO SHOW DI RAI 1: UNA FORZA DELLA NATURA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 11 MARZO) - Dopo aver combattuto la sua contro il cancro, Carolyn Smith è tornata a Ballando con le stelle 2017 più forte e carica che mai: la storica giurata del programma appare in forma, sia fisicamente, sia moralmente. Ormai da dieci anni è il leader del gruppo: si immedesima nei concorrenti meno forti spronandoli a impegnarsi di più, bacchetta gli artisti dotati di talento naturale quando non si impegnano e difende tutti i ballerini di Ballando con le stelle che dedicano anima e corpo al programma di Rai 1. Carolyn Smith a 56 anni è davvero una forza della natura: ha iniziato a ballare da piccolissima, a soli 5 anni, specializzandosi in tip-tap, danza jazz e contemporanea, si è esibita in tutto il mondo conquistando pubblico e critica. Esperta di tutti gli stili, è sicuramente il critico più competente della storia dello show e anno dopo anno migliora anche la sua tenuta scenica. Insomma, promossa a pieni voti.

CAROLYN SMITH, NELLA GIURIA DELLO SHOW DI RAI 1: CHE GIUDIZI DARÀ QUESTA SERA? (BALLANDO CON LE STELLE, 11 MARZO 2017) - Sui social network Carolyn Smith ha postato un video nel quale appare con una mascherina sul volto in preda alle conseguenze di una brutta influenza. Carolyn ha raccontato ai suoi followers di dover prendere alcuni medicinali e di dover fare l'aerosol una volta al giorno e ha poi detto di sperare che la voce le torni in tempo per la puntata di Ballando con le stelle. E sempre sulla sua pagina Facebook ufficiale Carolyn Smith ha anche postato un augurio a tutte le donne in occasione dell'8 marzo, rivolgendosi in particolare a quelle che stanno combattendo il cancro e stanno affrontando un delicato percorso oncologico. Carolyn le ha spronate ad andare avanti, a non mollare mai e a vivere ogni giorno felicemente, con coraggio e grinta. Dunque il giudice capo di Ballando con le stelle al momento è malata: speriamo che Carolyn possa rimettersi in tempo utile per la puntata dello show che andrà in onda questa sera, sabato 11 marzo, come sempre su Rai 1.

