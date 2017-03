CHE DIO CI AIUTI 5 / Anticipazioni: Monica sceglierà Nico? Da domenica 12 le repliche della 3a stagione

CHE DIO CI AIUTI 5, ANTICIPAZIONI: MONICA TRA LUCA E NICO, DA DOMENICA 12 MARZO LE REPLICHE DELLA TERZA STAGIONE – La quarta stagione di Che Dio ci aiuti si è conclusa domenica scorsa con un finale che ha lasciato l’amaro in bocca ai fans. Se, infatti, da una parte i fans della fiction di Raiuno sono stati soddisfatti dal lieto fine che i produttori hanno deciso di regalare ad Azzurra che si è finalmente riunita con Guido, Davide e la figlia Emma, dall’altra parte sono rimasti delusi dal finale che ha avuto la storia di Monica e Nico. Dopo essersi rincorsi per tutte le puntate, i due sembravano vicini ad iniziare una vera storia d’amore. Nico, infatti, era pronto a fermare Monica, in partenza per Milano con il piccolo Edoardo, per dichiararle tutto il suo amore ma, improvvisamente, nel convento degli Angeli Custodi si è presentato Luca, il padre di Edoardo e marito di Monica. Un ritorno che non è affatto piaciuto ai fans che, sulla pagina Facebook ufficiale della fiction continuano a chiedere di far decollare subito la storia d’amore tra i due. Nel frattempo, per i fans della fiction interpretata da Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi arriva una bella notizia. Da domenica 12 marzo, in prima serata su Raiuno, andranno in onda le repliche della terza stagione.

© Riproduzione Riservata.