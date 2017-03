CHIARA GALIAZZO / Dal ritrovato equilibrio a Sanremo 2017 (Verissimo, puntata 11 marzo)

CHIARA GALIAZZO , LA CANTANTE OSPITE SU CANALE 5: LA SUA CRISI NEL POST X-FACTOR (VERISSIMO, PUNTATA 11 MARZO) – Quest’oggi, sabato 11 marzo va in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il rotocalco televisivo Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti che vi prendono parte c’è anche la cantante Chiara Galiazzo. Secondo le anticipazioni presente in reti e riprese dal portale GossipBlog.it, nel corso dell’intervista la Galiazzo parlerà a360 gradi del proprio modo di essere ma anche e soprattutto del profondo periodo di crisi vissuto subito dopo la vittoria ottenuta nel talent X-Factor. Nello specifico la Galiazzo ha sottolineato: “Ero confusa come donna. Non capivo che tipo di artista volevo essere. Oltretutto ho vissuto male i miei 29 anni perché non sai se sei grande o se invece puoi comportarti da ragazzina. Per lo stress ho avuto, inoltre, il problema dei chili di troppo. Soffrivo le critiche sul mio peso perché io stesso non mi riconoscevo più allo specchio e non ero a mio agio”.

CHIARA GALIAZZO , LA CANTANTE OSPITE SU CANALE 5: HA PERSO 12 CHILI (VERISSIMO, PUNTATA 11 MARZO) – La cantate Chiara Galiazzo sarà tra gli ospiti che quest’oggi faranno il loro ingresso nel salotto televisivo della Toffanin. L’artista è reduce dall’esperienza vissuta nello scorso mese di febbraio al Festival di Sanremo 2017 condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi. Sul palco la Galiazzo si è presentata in grandissima forma anche sotto l’aspetto fisico. Lei stessa ha ammesso di aver perso circa 12 kg il che le ha permesso di ritrovare un certo equilibrio psico-fisico. Stando alle anticipazioni presenti in rete, la Galiazzo alla Toffanin ha confidato che molto è dipeso anche dall’aver trovato l’amore vero: “Questo amore mi fa stare bene. Nel momento un cui mi sono tolta dalla confusione sono stata in grado di attirare una persona equilibrata con cui, dopo tanti disastri, ho costruito una relazione più sana”. Sembra che, secondo GossipBlog.it, in un fuori onda la Galiazzo abbia rimarcato che per ritrovare l’equilibrio abbia messo in discussione tutto smettendo di fumare, di bere e cambiando alimentazione.

