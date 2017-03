CHRISTOPHER LEONI E EKATERINA VAGANOVA/ Bisogna tirare fuori la grinta (Ballando con le stelle 2017, 11 marzo)

CHRISOPHER LEONI E EKATERINA VAGANOVA, LA COPPIA TENEBROSA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, OGGI 11 MARZO) - Una delle coppie più particolari della nuova edizione di Ballando con le stelle 2017 è sicuramente quella composta dall'attore di tante fiction Ares come Christopher Leoni e la ballerina Ekaterina Vaganova. Nel video, in cui è stata mostrata la seconda settimana dei due, Leoni si è mostrato al tempo stesso fragile e arrabbiato con se stesso. Anche i giudici hanno notato la sua assenza in pista. L'attore si è reso conto di essere presente col corpo sul palco ma non con la testa e si augura di poter apparire come un vero e proprio cavallo da battaglia. In seguito, ha raccontato le esperienze più formative della sua vita, fatta di viaggi in Asia senza un soldo. "Sono arrivato in Italia con 300 euro, i miei mi mandavano dei soldi ma io li rimandavo indietro" ha detto Leoni. Nella vita o si cresce con l'amore dei genitori o si impara sulla strada. Vorrebbe mostrarsi forte e vedersi per quello che è realmente, la vita lo ha fatto diventare uomo. Insomma, un carattere forte e battagliero che forse non è ancora emerso totalmente a Ballando con le stelle. Come se la caverà stasera, 11 marzo, per la terza puntata?

CHRISTOPHER LEONI E EKATERINA VAGANOVA, LA LORO SALSA EPICA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, OGGI 11 MARZO) - Comincia in modo inusuale la salsa di Christopher Leoni e Ekaterina Vaganova, con una scenografia che sembra ricordare una cittadella medievale e una musica epica per poi passare direttamente a atmosfere più moderne sulle note di "It's man's man's man's world". La loro esibizione è stata apprezzatissima dal pubblico, anche grazie alla magia della realtà aumentata. Fabio Canino ha lanciato una frecciatina a Leoni, accusandolo di aver cambiato più colore di capelli che espressioni durante il ballo, mentre Carolyn Smith dice che la tecnica va bene, ma è mancato di emozioni. Dovrebbe imparare ad accarezzare l'anima della ballerina. Ovviamente, questi giudizi sono stati mal accolti dal ballerino e dalla sua maestra. I due hanno affermato come sia difficile in due settimane riuscire a creare un feeling. Comunque, il giudizio complessivo è stato di 25 punti.

CHRISTOPHER LEONI E EKATERINA VAGANOVA, IL LORO DESTINO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, OGGI 11 MARZO) - Sicuramente nella prossima puntata di Ballando con le stelle 2017, prevista per oggi, Christopher Leoni dovrà dimostrare di essere meno strafottente, proprio come lamentato da Selvaggia Lucarelli. Giustamente, la Vaganova non ha compiuto alcun miracolo su Leoni, il quale è apparso decisamente un po' legato. Come affermato da Carolyn Smith, sicuramente, l'attore ha moltissimo da dimostrare e potrebbe rivelarsi un grandissimo talento se solo agisse con molta più umiltà e si lasciasse guidare meglio dalla professionalità della maestra Evaganova. Il protagonista de Il Bello delle Donne Alcuni anni dopo metterà da parte la sua bellezza tirando fuori l'orgoglio e la carica nel ballo?

© Riproduzione Riservata.