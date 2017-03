Charlie's Angels, più che mai/ Su Canale Nove il film con Cameron Diaz

CHARLIE'S ANGELS: PIÙ CHE MAI, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 11 MARZO 2017: IL CAST - Charlie's Angels: più che mai è il film in onda su Canale Nove oggi, sabato 11 marzo 2017 alle ore 23.00. Una pellicola d'azione che è stata diretta da McG nel 2003 ed è stata prodotta negli Stati Uniti d'America. Gli interpreti che fanno parte del cast, sono attori olto noti dal pubblico italiano, tra i protagonisti troviamo Kucy Liu, Drew Barrymore, Cameron Diaz e Demi Moore. La pellicola non è da considerarsi una prima visione. Ma adesso ecco nel dettaglio la trama del film.

CHARLIE'S ANGELS: PIÙ CHE MAI, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 11 MARZO 2017: LA TRAMA - Alex si trova in un monastero, che ha la sua sede in Mongolia, la sua amica Dylan decide di uscire con un uomo, durante la serata, la ragazza beve un pò troppo e si ubriaca. In contemporanea, Natalie si riunisce con le sue amiche Alex e Dylan. L'abitazione delle ragazze viene ben presto presa d'assalto da un gruppo di delinquenti, che per mestiere organizzano anche degli attentati terroristici. Questi uomini hanno intenzione di fare fuori il direttore dell'US Marshall, che si chiama Ray Carter a cui hanno rubato un anello. Alex allora affronta i terroristi, la lotta si presenta molto ardua. Alla fine, però, Alex riesce a sconfiggere i terroristi. Nella città di Los Angeles, la situazione non è molto tranquilla, William Bayley sale su un aereo per partire, assieme a lui ci sono anche delle guardie del corpo, l'uomo però viene circondato da vari criminali, che salgono sul suo aereo ed uccidono Bayley e i suoi uomini e rubano l'anello che porta al dito. Natalie, Alex e Dylan, che sono le Charlie's Angels, si mettono in contatto con Jimmy Bosley, che lavora per l'FBI. Durante l'incontro, l'uomo, si offre alle ragazze un incarico molto importante. Le giovani devono recuperare i due anelli appartenuti a Carter e a Bayley. Dylan, Alex e Natalie accettano allora la missione, che gli ha proposto Jimmy. Le tre Charlie' Angels fanno varie ricerche. All'inizio non riescono a scoprire nulla, ma poi vengono a conoscenza che i ladri degli anelli stanno cercando di vendere questi due oggetti ad alcuni clan mafiosi, che si sono stabiliti a Los Angeles. Ad un certo punto, Dylan, Alex e Natalie capiscono che gli anelli di Carter e di Bayley si trovano in possesso del clan O'Grady. Le ragazze allora, per entrare in possesso degli oggetti, devono assolutametne affrontare i membri del clan e sbarazzarsi di un ex Charlie's Angels. Questa ragazza è una loro vecchia conoscenza e si chiama Madison Lee. Le tre amiche dovranno allora impegnarsi parecchio per sconfiggere la loro nemica.

© Riproduzione Riservata.