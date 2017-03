ELISA / Confermata come direttore artistico ma senza Emma Marrone (Amici 2017 pomeridiano di oggi, 10 marzo)

Elisa coach ad Amici 2017: il ritorno nel talent show di Maria De Filippi senza Emma Marrone - Elisa torna ad Amici di Maria De Filippi: la cantante sarà coach della squadra blu, visto che è stata confermata per il ruolo di direttore artistico. Ad affiancarla Rudy Zerbi e Veronica Peparini: con loro guiderà i suoi allievi nelle scelte musicali, negli arrangiamenti, nella realizzazione degli inediti e nelle coreografie. La composizione delle squadre di Amici 16 è stata definitiva: della squadra blu capitanata da Elisa fanno parte i ballerini Vittoria, Cosimo, Andreas e i cantanti Federica, Riccardo, Michele. Le loro esibizioni verranno giudicate dalla giuria composta dall'etoile Eleonora Abbagnato, dagli attori Ambra Angiolini e Daniele Liotti e dal cantautore e musicista Ermal Meta. Elisa, dunque, non dovrà più confrontarsi con l'amica Emma Marrone (di cui poi è stata "collega"), ma sfiderà Morgan, che è stato scelto come direttore artistico della squadra blu. La sfida tra coach si preannuncia entusiasmante!

Elisa coach ad Amici 2017: "Dobbiamo continuare a credere nelle nostre idee" - La presenza di Elisa ad Amici 16 è importante nell'ottica della crescita degli allievi del talent show di Maria De Filippi: la cantante ha dimostrato, infatti, di essere un'ottima guida. Sempre pronto a dare preziosi consigli, l'artista 39enne ne ha riservati recentemente anche ai suoi followers. Sul suo profilo Instagram ha, infatti, pubblicato i quaderni pieni di appunti, pensieri e riflessioni, da cui poi sono nate le sue canzoni e quindi i suoi successi. Cantante affermata e moglie del chitarrista Andrea Rigonat, Elisa ha consigliato ai suoi fan di continuare a credere nei loro sogni: «Qui dentro ci sono le canzoni che ho scritto in 20 anni. Dobbiamo continuare sempre a credere nelle nostre idee, anche quando sono a dir poco strane. Probabilmente quando ci capiteranno sotto gli occhi anni dopo, penseremo che sono le cose migliori che abbiamo fatto». Clicca qui per vedere il video pubblicato da Elisa.

Elisa coach ad Amici 2017: le edizioni precedenti - L'avventura di Elisa all'interno del programma Amici di Maria De Filippi comincia nel 2015, quando viene nominata direttore artistico della squadra blu. Trionfano i "suoi" The Kolors, vincitori non solo della categoria canto ma anche del premio della critica. Elisa, però, ha portato alla vittoria anche la categoria ballo: bis alla sua prima edizione con il successo della ballerina Virginia Tomarchio. Nel 2016 viene confermata ad Amici, ma non più contro Emma Marrone: insieme a lei, infatti, guida la squadra bianca nella quindicesima edizione del programma di Maria De Filippi (J-Ax e Nek per la squadra blu), ma non riesce a portare alla vittoria Elodie nella finale contro Sergio Sylvestre. Avrà modo di rifarsi quest'anno, visto che per la terza volta parteciperà ad Amici da coach. Le motivazioni non mancheranno ad Elisa in vista del Serale di questa nuova edizione. E la sfida con Morgan sarà particolarmente interessante.

