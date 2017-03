ENTRAPMENT/ Sul Nove il film con Sean Connery e Catherine Zeta-Jones

Il film è in onda sul Nove in prima serata

ENTRAPMENT, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 11 MARZO 2017: IL CASTE LE CURIOSITÀ - Entrapment è il film in onda su Canale Nove oggi, sabato 11 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola d'azione, sentimentale e thriller che è stata realizzata tra Stati Uniti d'America, Regno Unito e Germania nel 1999 ed è stata diretta dal regista Jon Amiel: i principali protagonisti sono interpretati Sean Connery e Catherine Zeta-Jones. Il film fu presentato nello stesso anno al Festival del Cinema di Cannes come opera fuori concorso. Robert MacDougal interpretato da Sean Connery è un ladro di origini scozzesi e collezionista di opere d'arte, Virginia, interpretata da Cathrine Zeta Jones è invece un agente assicurativa incaricata di incastrare Robert MacGougal. Dopo essersi finta una ladra ed aver concluso due rapine con lui se ne innamorerà. Aaron è un membro del FBI che in realtà è un fedelissimo collaboratore di MacDouglas, Hector è il capo dell'agenzia assicurativa presso cui lavora Virginia, Condrad è l'uomo che procurerà a Virginia e Robert l'attrezzatura per compiere il furto del 31 dicembre. Il film è uscito in gran parte delle sale cinematografiche internazionale nel maggio del 99. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

ENTRAPMENT, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 11 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di Virginia Baker, impiegata di un'agenzia di assicurazioni a cui viene affidato l'incarico di incastrare un ladro professionista d'opera d'arte conosciuto come Robert Mac MacDougal. Virginia viene così inviata sotto copertura fingendosi una ladra ed alleandosi con MacDougual. I due organizzano un colpo con l'obiettivo di rubare una maschera cinese preziosissima dal Bedford Palace. Nel frattempo Robert scopre la vera identità di Virginia intercettando una chiamata della donna. Terminato il colpo Virginia asserirà di essere realmente una ladra e che il suo lavoro da agente assicurative è solo una copertura. I due organizzano così un secondo colpo all'International Crearance Bank in Malesia che deve necessariamente avvenire la notte del 31 dicembre del 1999. Ma qualcosa sconvolgerà i loro piani. Hector, il capo di Virginia ha anticipato le loro mosse e li raggiunge in Malesia per fermarli. Dopo varie peripezie riescono a sfuggire ad Hector ed al FBI e fuggono verso nuove avventure.

© Riproduzione Riservata.