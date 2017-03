FABIO BASILE E ANASTASIA KUZMINA/ Programmato per vincere, il post (Ballando con le stelle 2017, 11 marzo)

FABIO BASILE CON ANASTASIA KUZMINA, LUI PROGRAMMATO PER VINCERE, IL POST (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 11 MARZO) - Tra poche ora va in onda su Rai 1 un nuovo appuntamento con il talent Ballando con stelle 2017 condotto da Milly Carlucci. Tra le tante coppie in gara figura anche quella composta dal judoka italiano Fabio Basile e dalla ballerina professionista Anastasia Kuzmina. Una coppia formata da due grandi atleti che tuttavia devono ancora trovare la giusta intesa professionale. In attesa di vedere la performance che presenteranno questa sera alla giuria ed al pubblico, vi segnaliamo un divertente post pubblicato da Basile dal suo profilo Instagram. Nel post c’è una sua foto in sala prove durante i passaggi della coreografia e si legge: “Prove su prove e ancora prove!!! Programmati per vincere!!! #ballandoconlestelle #atletigolden #dance #ballando”. Un post che ha ottenuto migliaia di Mi Piace e tanti commenti di supporto. Clicca qui per vederlo.

FABIO BASILE CON ANASTASIA KUZMINA, UN BOOGIE CON ALCUNE IMPRECISIONI MA CHE VOTI! (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 11 MARZO) - Nella puntata della passata settimana il judoka Fabio Basile ha presentato assieme alla propria partner Anastasia Kuzmina un boogie. Il concorrente dimostra di essere a suo agio nei vari passaggi della coreografia anche se di tanto in tanto commette qualche piccola sbavatura come nel caso dell’ultima presa in cui di due si perdono. Un errore che la Kuzmina non accetta per cui ha chiesto a Basile di rifare il passaggio stavolta in maniera praticamente impeccabile. Al momento delle votazioni i giudici sottolineano qualche imprecisione soprattutto la Lucarelli ma alla fine i voti sono piuttosto alti tra i quali spicca un colossale 8 da parte di Gulliermo Mariotto per complessivi 33 punti. Una performance che quindi certifica l’impegno messo in tutta la settimana dalla coppia per grandi passi avanti che li fa entrare di diritto nel ristretto cerchio dei favoriti alla vittoria finale.

FABIO BASILE CON ANASTASIA KUZMINA, IN LEGGERA FLESSIONE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 11 MARZO) - La coppia composta dal judoka italiano Fabio Basile e dalla brava ballerina professionista Anastasia Kuzmina è senza dubbio tra quelle meglio assortite di questa edizione di Ballando con le stelle 2017. Due eccezionali atleti che hanno nelle proprie corde il culto della fatica, dell’allenamento costante e dello spirito di sacrifici. Una coppia che potenzialmente potrebbe tranquillamente ambire alla vittoria finale anche se Fabio è in leggera flessione per quanto concerne la tecnica. Infatti, nella prima esibizione il judoka era stato votato dalla giuria con 39 punti mentre nella performance della passata settimana ha saputo raccoglierne solo 33. Insomma, c’è la sensazione quanto meno di un podio assicurato per loro nonostante sui social il pubblico non lo ha ancora eletto come proprio beniamino ed è proprio questo l’unico punto interrogativo.

