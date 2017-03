FABIO CANINO/ Uscito il suo ultimo libro “Rainbow Repubblic” (Ballando con le stelle 2017, 11 marzo)

FABIO CANINO, IL GIUDICE DEL TALENT DI RAI 1: L’IMPORTANZA DELLA LETTURA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 11 MARZO) - Tra poche ore viene mandata in onda la terza puntata di Ballando con le stelle 2017 condotto sulle frequenze di Rai 1. Anche in questa edizione è presente il conduttore Fabio Canino nelle vesti di imparziale giudice. Recentemente Canino è stato protagonista nello splendido scenario di Noto in Sicilia per presenziare la manifestazione Volalibro durante la quale ha presentato il suo ultimo libro intitolato Rainbow Repubblic. Canino, come riporta La Gazzetta Siracusana, rivolgendosi soprattutto ai giovani ha sottolineato: “Leggete! Qualunque cosa. Ma leggete, perché leggere è l’unico modo per essere liberi. Poi nella vita si sbaglierà ma con la propria testa, non con quello che dicono sia giusto o sbagliato. Occorre avere insomma la consapevolezza di ciò che si fa. E questo sempre e comunque. Ben vengano, quindi, le manifestazioni come Volalibro, basate sull’importanza della lettura”.

FABIO CANINO, IL GIUDICE DEL TALENT DI RAI 1: I SUOI GIUDIZI FINO AD OGGI (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 11 MARZO) - Fabio Canino anche in questa nuova edizione di Ballando con le stelle 2017 sta dimostrando una indiscutibile imparzialità non lasciandosi influenzare da stati d’animo ed eventuali antipatie personali. Inoltre, le sue valutazioni lasciano trasparire una certa competenza dovuta anche alla lunga esperienza nel programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Nel primo appuntamento Canino ha elargito voti che sono andati dal pesante 2 rivolto all’esibizione Giuliana De Sio fino ai 7 con cui ha ritenuto opportuno premiare quanto proposto da Fabio Basile, Oney Tapia e Simone Montedoro. Nel secondo appuntamento il voto meno positivo, un 4, lo ha rifilato ad Anna Galiena e Anna La Rosa con quest’ultima che poi è stata eliminata dalla gara. Quindi seguendo quanto fatto dalla maggior parte dei propri colleghi di giuria ha enfatizzato la performance dell’italo cubano Oney Tapia con un bellissimo 10.

