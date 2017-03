FABRIZIO CORONA / News: Silvia Provvedi fa il tifo per lui e si consola con le amiche (Oggi, 11 marzo

FABRIZIO CORONA, NEWS: SILVIA PROVVEDI FA IL TIFO PER LUI E SI CONSOLA CON LE AMICHE – Mentre Fabrizio Corona sbotta in auto contro un testimone, reo di non aver raccontato la verità nella nuova udienza del processo che lo vede imputato per intestazione fittizia di bene, Silvia Provvedi cerca di dimenticare i problemi trascorrendo una piacevole serata in compagnia delle amiche. La fidanzata dell’ex re dei paparazzi, pur continuando a restargli vicino e ad assistere alle varie udienze del processo, cerca di vivere la sua vita non trascurando gli impegni professionali e le persone per lei importanti. Insieme alla sorella Giulia ha trascorso una serata con le sue amiche più care per dimenticare il periodo difficile che sta affrontando Fabrizio Corona. La situazione legale del fidanzato della brunetta de Le Donatella, infatti, è sempre più delicata. Silvia, però, non si arrende e continua a credere nella giustizia, convinta che prima o poi l’innocenza di Fabrizio Corona verrà dimostrata. Nonostante i problemi grandi di Corona, infatti, la Provvedi è rimasta saldamente al suo fianco prendendosi anche delle responsabilità più grandi di quelle che avrebbero le ragazze della sua età. Silvia, dunque, nonostante i momenti di svago che si concede, ha nella testa un solo nome ovvero quello di Fabrizio.

