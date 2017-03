FAUSTO LEALI E ORNELLA BOCCAFOSCHI/ Piccoli miglioramenti per loro (Ballando con le stelle 2017, 11 marzo)

FAUSTO LEALI CON ORNELLA BOCCAFOSCHI, LA DIRETTA DEL DOPO PROGRAMMA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 11 MARZO) - Tra poche ore va in onda su Rai 1 la terza puntata stagionale della trasmissione Ballando con le stelle 2017. Tra le coppie in gara c’è anche quella composta dal noto cantante italiano Fausto Leali e dalla ballerina professionista Ornella Boccafoschi. Per il cantante un’esperienza che si sta dimostrando molto intrigante e nella quale sta mettendo molta passione e spirito di sacrificio, come dimostra l’impegno profuso in sala prove nel seguire i dettami della Boccafoschi. Anche sui social sta ottenendo una certa visibilità tant’è che lo scorso sabato al termine della puntata ha regalato ai propri fan dalla propria pagina Facebook ufficiale un video in diretta dallo studio di Rai 1 per far respirare l’atmosfera che si vive al termine di un appuntamento televisivo così importante.

FAUSTO LEALI CON ORNELLA BOCCAFOSCHI, UNO JIVE NON IMPECCABILE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 11 MARZO) - Nella puntata di sabato scorso il cantante Fausto Leali in coppia con la ballerina Ornella Boccafoschi si è esibito per primo nella serata proponendo un Jive piuttosto articolato. Una performance non del tutto convincente, con alcuni errori evidenziati in alcuni passaggi e che non sono di certo sfuggiti alla giuria a giudicare dai voti dati. Per la Lucarelli il buon Fausto Leali deve lavorare maggiormente sulle movenze mentre Guillermo Mariotto arriva ad insinuare di non essere in grado nell’andare tempo di musica il che non sarebbe il massimo per un cantante della sua fama e carriera. Alla fine i voti sono stati 5 per Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, per Carolyn Smith è stato 4 mentre Guillermo Mariotto ci è andato giù piuttosto duro penalizzandolo con un 3. Il voto complessivo è stato di 22, il che ne ha fatto la terza peggior performance di serata. Soltanto Anna Galiena e la eliminata Anna La Rosa hanno fatto peggio rispettivamente con 21 e 16 punti.

FAUSTO LEALI CON ORNELLA BOCCAFOSCHI, PICCOLO MIGLIORAMENTO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 11 MARZO) - La coppia composta da Fausto Leali e la ballerina Ornella Boccafoschi non sembra essere attrezzata per poter avere un lungo percorso in questa edizione di Ballando con le stelle. Nella prima puntata i due si sono esibiti in una salsa con la quale hanno raccolto soltanto 20 punti mentre nel secondo appuntamento con lo jive sono arrivati a 22 punti. Il dato preoccupante che allo stato attuale delle cose non hanno ancora raggiunto la sufficienza per nessuno dei giurati mentre se si vuole analizzare l’aspetto positivo, comunque la coppia è in crescita in quanto passata da 20 a 22 punti. Difficile dire fino a dove possano arrivare ma certamente molto dipenderà dalla capacità della Boccafoschi di essere efficace come insegnante e di Fausto Leali nel seguire i suoi suggerimenti in sala prove. Probabile che possano restare fuori dai primi otto posti vista la concorrenza che sono costretti a fronteggiare.

